Kadınlar kuyumculuk ve takı tasarımı öğreniyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, ilk kez Halk Eğitim Merkezi tarafından \'Kuyumculuk Teknolojisi ve Takı Tasarım Kursu\' açıldı. Kursa katılan kadınlar, hem hobi ediniyor hem de meslek öğreniyor.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi\'nce kentte ilk defa \'Kuyumculuk Teknolojisi ve Takı Tasarım Kursu\' açıldı. Katılımcıların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergisinin açılacağı kursa, ilk etapta 10 kadın katıldı. Hafta sonları yapılan kursa daha çok çalışmayan kadınlar ile emekli öğretmenler ilgi gösterdi. Kadınlar, 1 yıllık kursta meslek sahibi olurken, aynı zamanda yaptıkları ürünleri de satarak, aile bütçelerine katkıda bulunacak. Eğitmen Güler Türkyılmaz, kurs sonunda katılımcıların belge alacağını belirterek, \"Daha öncesinde kuyumculukla ilgili çalışmalar sadece üniversite kapsamında vardı. Meslek liselerinde bölümümüz olmadığı için Halk Eğitim Merkezi\'nde çalışmaya başladık. Çalışmalarımızda kuyumculuk teknolojileri ve takı tasarımını bir arada götürüyoruz. Ham olarak kullandığımız bazı malzemelerimiz var. Öğrencilerimiz çalışmalarını testere kollarıyla kesimini tek tek işleyerek, içlerinde oymalar yaparak baştan sona kendileri tamamlıyor. Kurs sonunda öğrencilerimiz belgelendirilecek. Belli bir seviyeye ulaştıklarında çıraklık eğitim merkezlerinden denkliklerini alarak kalfalık belgeleriyle birleştirebilecek. Bu alanda da çalışmalarını devam ettirebilirler. Kuyumculuk, kuyum atölyelerinde yapılan bütün işlemlerin birebir aynısını uyguluyoruz. Gümüş işlemeciliği, altın işlemeciliği nasıl yapılıyorsa burada yaptığımız işlem de bunun alternatif malzemelerle tıpa tıp aynısıdır\" diye konuştu.

\'TOPLUMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM\'

Emekli öğretmen Kevser Mertcan, topluma faydalı olmak için kursa katıldığını kaydederek, \"Bu mesleğe bir hobi olarak topluma yararlı işler üretmek adına geldim. İnşallah son modülüne kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Hocamızdan çok memnunuz. Her türlü ilgiyi beceriyi bize gösteriyor. İnşallah başarılı olup güzel işler çıkaracağız. Afyonkarahisar için sanırım ilk kuyumculuk kursu, o da şans olarak bize denk geldi. Biz çok memnunuz. İnşallah başarıp, yıl sonunda güzel bir sergi açacağız\" dedi.

\'KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM\'

Kursiyer Gülsüm Bay da eğitime sonuna kadar devam edeceğini belirterek, kurstan sonra bu alanda kendisini ilerletmek istediğini kaydedip, \"Kuyumculuk kursunda çok güzel şeyler yapıldığını gördüm; ilgimi çekti, ben de katıldım. Gayet hoş ve kolay bir çalışma. İlk önce başlama konusunda tereddütte kaldım. En sonunda başladım ve bırakamadım. Gayet güzel, memnunum. Hiç zorlanmıyorum, elim alıştı. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum\" diye konuştu.

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