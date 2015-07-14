Kadınlar kürtaj kararından dolayı pişman olmuyor

Yapılan bir araştırmaya, kürtaj olan kadınların neredeyse hiçbirinin kararından dolayı pişman olmadığını gösterdi. Kürtaj kararından pişmanlık duymayan kadınların oranı yüzde 95. Araştırmanın 670 kadın üzerinde yapıldığı bildiriliyor.

Sol Haber Portalı’nın, akademik dergi PLOS ONE'dan derlediği haberde; kürtaj olan kadınların yüzde 40'ı maddi kaygıları sebep gösterirken, yüzde 36'sının da çocuk doğurmak için doğru zamanda hamile kalmadıklarını düşündükleri için kürtaj oldukları belirtiliyor.

Kadınların yüzde 26'sı kararı nispeten kolay aldıklarını belirtirken, yüzde 53'ü de kararın kendileri için zor olduğunu belirtiyor.

Pişmanlığın hem kısa sürede hem de üç yılı aşkın sürelerde çok düşük olduğu görülüyor.