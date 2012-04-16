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Yaşam

Kadınlar kokuya aşık oluyor

İngiltere’deki araştırma kokunun doğru eş seçiminde kadınlar için ne kadar önemli olduğunu, erkeklerin ise görüşe önem verdiğini ortaya koydu.

16 Nisan 2012 09:35

İngiltere’de yayımlanan “The Science of Love and Betrayal” kokunun doğru eş seçiminde kadınlar için ne kadar önemli olduğunu, erkeklerin ise görüşe daha çok önem verdiğini ortaya koydu.

 

Milliyet'teki habere göree,  memeli hayvanların eş seçimlerinde kokuların önemli bir yere sahip olduğunu saptayan bilim insanları bunun insanlar için de geçerli olup olmadığını merak etti. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, kadınların kokuya karşı son derece duyarlı oldukları, hatta çoğu kez çocukları ve partnerlerini sadece kokuları sayesinde ayırt edebildikleri görüldü. Fakat erkeklerin kokuya kadınlar kadar duyarlı olmadıkları ve erkeklerin eş seçiminde dış görünüşün daha belirleyici bir faktör olduğu saptandı. Bu verilere göre kadınların bir erkekten etkilenebilmeleri için belli bir mesafede yanaşmaları gerektiği ama erkeklerin bir kadından uzaktan da etkilenebilecekleri belirtildi.


 

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İngiltereThe Science of Love and Betrayalkadınkoku

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