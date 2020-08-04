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Kadınlar kendilerini savunabilmek için yakın dövüş eğitimi alıyor

04 Ağustos 2020 16:20

Sivas’ta faaliyet gösteren 'Bir Elde Sen Uzat' adlı yardım grubunun başkanı Mehmet Sülün ve antrenör arkadaşı Ekrem Aris, kadınlara kendilerini savunmaları için gönüllü olarak yakın savunma dersi veriyor.

Kick boks ve Muaythai Antrenörü Ekrem Aris, kadınların alacağı tekniklerle kendilerini rahatça koruyabileceklerini belirterek, “Başkanımızla her hafta 1- 1 buçuk saat kadınlara yakın savunma dersleri vermeye karar aldık. Kadınlarımız ve kızlarımız alacağı tekniklerle inşallah kendilerini sokakta çok rahat bir şekilde koruyabilecekler’’ dedi.

Mehmet Sülün ise kadınlara öğrettikleri bu sporda kendilerini nasıl koruyabileceklerini, saldırı anında nasıl tepki verebileceklerin ve nasıl etkisiz hale getirebileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

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