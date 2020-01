Kadınlar kapkaç ve tacize karşı hapkido öğreniyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYURCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç olaylarıyla karşılaşmaları durumunda kendilerini koruyabilmek için savunma sporu olan hapkido eğitimi alıyor. Hapkido eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirten kadınlar, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını, özgüvenlerinin arttığını söyledi.

İzmit\'te faaliyet gösteren bir spor salonunda kadınlar hapkido sporunu öğreniyor. Yaklaşık 40 yıldır savunma sporlarının içinde olduğunu söyleyen spor salonu sahibi ve hapkido antrenörü Özcan Mermer, kadınların son yıllarda savunma sporlarına daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Hapkidonun en etkili savunma sistemi olduğunu ifade eden Özcan Mermer, şöyle dedi:

\"Hapkido sporunda yumruk atma ve tekme atmayı basite indirgeyerek, her yaş grubunun kendini koruyabilecekleri dizi ve dirseği de kullanabilecekleri bir konsept içerisinde, kendilerini zarar görmeden en kısa süre içerisinde kaçıp bıçaklı, silahlı veya saldırganı tutup çekme veya atma, dokunmaya yönelik teknikler gösteriyoruz. Bizler genel olarak bu sporda tacizlerde en basit şekilde vücudun farklı eklemlerine baskı uygulayarak, gerektiğinde vurmayı ön plana çıkararak, en kısa sürede kurtulup, olay yerinden uzaklaşmayı öneriyoruz. Defansif yapıyı bu mantık içerisinde çalıştırmaya özen gösteriyoruz.\"

\"ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ\"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ezgi Met, 4 aydan bu yana hapkido eğitimi aldığını anlatırken, akşam saatlerinde kadınların sokakta yürürken ister istemez tedirgin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Derslerimiz akşam bitiyor, otobüse bile yürürken tedirgin oluyorum. Ara ara laf atma, taciz gibi olaylarla mutlaka karşılaşıyoruz. Bu yüzden kendimi savunmak için buraya geliyorum. Öğrendiklerimden memnunum. Hapkidoya çok yeni başlamama rağmen, kendime olan özgüvenim yerine geldi. Dışarı çıktığımda daha rahat hissediyorum. Bir tehlike olduğunda kendimi savunacağımı biliyorum. Ben kimsenin birbirine bağlı olarak yaşamasını istemiyorum, herkesin kendini korumayı öğrenmesi lazım. Çünkü her zaman yanınızda birileri olmuyor, bu yüzden kadınların kendilerini savunabilecekleri kadar savunma sporu öğrenmelerini tavsiye ediyorum.\"

KADINLARIN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM

Makine mühendisi Bosna Hersek vatandaşı Merrisa Osmanovic ise 5 aydır hapkido eğitimi aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bu tür sporları çok seviyorum. Öğrenmesi kolay bir spor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Kadınlar için bu tür savunma sporları çok önemli ve gerekli. Çünkü kadınların her zaman güçlü olması lazım. Eğer tek yaşayacaksanız, kendinize güvenmeniz ve kendinizi korumanız lazım.\"



