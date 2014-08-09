Kadınlar, kadın cinayetlerini önlemek için sokağa çıktı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın hareketinin 5 temel talebinin yerine getirilmesi için 8 Ağustos Cuma günü, saat 19.30′da Beyoğlu Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürüyüş çağrısı yapmıştı. Zete'de yer alan habere göre platformun çağrısına uyan kadınlar yürüyüş için Tünel Meydanı’nda toplandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun;

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis’teki bütün parti liderlerinin kadına yönelik şiddeti kınaması,

2- 6284 Sayılı Korunma Kanunu’nun etkin uygulanması

3- Ceza kanununda caydırıcı ceza

4- Kadın Bakanlığı kurulması

5- Cinsiyet ve cinsel yönelim eşitsizliğini esas alan yeni anayasa talepleriyle çağrıda bulunduğu yürüyüşe Serra Yılmaz, Şenay Gürler ve Selin Şekerci gibi sanatçılar çektikleri videolarla destek vermişlerdi.

2014′ün ilk 6 ayında her 3 günde 1 kadın öldürüldü

2014 yılı Haziran ayında 18 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. Haziran ayında ölen kadınların yüzde 50′sinin katili kocaları. Haziran ayında öldürülen kadınların yüzde 61’i kendi hayatına dair karar almak istediği, yüzde 17’si ise boşanmak istediği için kendi hayatından oldu.

2014 yılının ilk altı ayında ise her üç günde bir kadın öldürüldü. 12 kadın tehdit edildiği için koruma başvurusu yapmış olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle hayatını kaybetti.

En çok cinayetin işlendiği ilk üç il 28 cinayetle İstanbul, 10 cinayetle Gaziantep, 7 cinayetle Adana oldu. Bu illeri 5’er cinayetle Antalya, Hatay, Konya ve Mersin takip etti. Altı ay boyunca kadınların yüzde 50’sinin ateşli silah kullanılarak öldürülmesi dikkat çekerken yüzde 31’i kesici alet kullanılarak öldürüldü.