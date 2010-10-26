Kadınlar; izdivaç, magazin ve kadın programlarından rahatsız

T24 - RTÜK tarafından gerçekleştirilen "Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması- 2" adlı kamuoyu araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma bulgularına göre, kadınların televizyonlarda en çok görmek istedikleri programlar yerli diziler, sağlık programları ve haberler. En beğenmedikleri programlar ise izdivaç, kadın, magazin ve spor programları.

RTÜK tarafından 21 ilde, 18 ve daha yukarı yaştaki toplam 2523 kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kadınların televizyon izleme süreleri, en çok izledikleri kanallar, en beğendikleri program türleri, televizyon programlarıyla ilgili kanaatleri, reklamları ne kadar izledikleri, programlarla ilgili istek ve beklentileri belirlendi.

Araştırmanın sonuçları RTÜK'te yapılan toplantıyla duyuruldu. Toplantıya RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun'un yanı sıra Üst Kurul'un yeni üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, diğer üyeler, Üst Kurul çalışanları da katıldı.

Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Prof. Dr. Dursun, Üst Kurul'un periyodik olarak belli konularda kamuoyu araştırmaları yaptığını, şimdiye kadar 10'un üzerinde araştırma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırmasının 2'ncisini yaptıklarını anlatan Dursun, "Bu çalışma zaman içinde meydana gelen değişiklikleri izleme bakımından önem arz ediyor. Diğer taraftan kadın seyircinin televizyon izlemedeki tercihlerini, beklentilerini ve düşüncelerini almak bakımında da önem taşıyor" dedi.

Prof. Dr. Dursun, araştırmayı yapan Kamuoyu Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür etti.

"Neden Kadınlar ayrı bir izleyici kitlesi olarak kabul ediliyor ve bundan dolayı ayrı bir eğilim belirlenmesi amaçlanıyor" gibi bir sorunun akla gelebileceğini ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Cinsiyet ve yaş gibi faktörler değişmez değişkenlerdir. İzlemede tercihleri yönlendiren önemli faktörlerden biridir. Gün boyunca yapılan yayınlar genel olarak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla daha çok kadın izleyiciye hitap ediyor. Acaba kadınların eğilimi gerçekten nedir ki bu tür yayınlar yapılıyor ve bu yayınları kadın izleyicilerimiz nasıl değerlendiriyor sorusunun cevaplandırılması sanıyorum Türkiye'deki yayın sektörünün ve televizyon programlarının değerlendirilmesi, tartışılması noktasında önemli bir açılım gerçekleştirecek."

Daha sonra RTÜK'ün tek kadın üyesi Hülya Alp tarafından araştırmanın sonuçları açıklandı.



Televizyon izleme süresi ile izleme saatleri

Araştırmada kadınların yüzde 60'ının yaklaşık olarak 2 ile 5 saat arasında televizyon izlediği ortaya çıktı. Hafta içi ve hafta sonu televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde en yüksek izleme oranının yüzde 67.6 ile 21.01-24.00 saatlerinde gerçekleştiği, bundan sonraki en yüksek izleme oranın yüzde 64.0 ile 18.01-21.00 saatlerini kapsadığı gözlendi.

Evli kadınların bekarlardan, ilkokul mezunu kadınların yüksek eğitimlilerden, işsiz kadınların çalışanlardan, metropolde yaşayan kadınların taşrada yaşayanlardan, emeklilerin ve ev hanımlarının çalışan kadınlardan daha çok televizyon izlediği belirlendi.



En çok izlenen kanallar

Kadınların en fazla izlediği beş kanalın sırasıyla Kanal D, ATV, Show Tv, Star Tv ve STV şeklinde olduğu, Kanal D ile ATV'nin en fazla dizilerinden dolayı tercih edildiği anlaşıldı.

En çok izlenen televizyon kanalları sıralamasında 8. sırada olan TRT'nin, "yalnızca bir televizyon kanalı seyredilebilse, tercih edilecek kanallar" sıralamasında 3. sırada olması dikkati çekti.

Kadın izleyiciler tarafından TRT'nin tercih edilme nedeninin ise "aile değerlerine uygun, seviyeli ve ahlakî yayın yapması" olarak belirtildi.



Programların izlendiği kanallar

Kadınların yerli diziler, haberler, sağlık programları, güldürü, talk show programlar, yerli ve yabancı filmler, açık oturum ve tartışma programları ile magazin programları için Kanal D'yi, dini programlar için en fazla Kanal 7'yi, müzik programları için Kral TV'yi ve belgeseller ile kültür, sanat ve tarih programları için TRT'yi tercih ettikleri belirlendi.

Yarışma programları Show TV'den, gerçek hayat hikayeleri STV'den izlenirken, izdivaç programları ile kadın kuşak programlarının yoğunluklu izlendiği kanalın ATV olduğu ortaya çıktı.

Spor programlarının izlenmesinde tercih edilen kanal ise NTV olarak tespit edildi.



En çok izlenen ve istenen programlar

Kadın izleyicilerin en fazla izlediği programların Doktorum, Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Beyaz Şov, Canım Ailem olduğu belirtildi.

Kadın izleyicilerin program türlerini izleme sıklıklarına bakıldığında, yerli dizi izleyenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 78, haberleri izleyenler yüzde 76, sağlık programlarını izleyenler yüzde 49, dini programları izleyenler yüzde 42, müzik/eğlence programlarını izleyenlerin oranı ise yaklaşık olarak yüzde 36 düzeyinde oldu.

Kadınların televizyonlarda en çok görmek istediği beş program türü ise sırasıyla yerli diziler, sağlık programları, haberler, dinî programlar ve belgeseller oldu.



Kadınların en çok beğendikleri üç program

Televizyonda kadınlara yönelik hazırlanmış programlar içerisinde kadınlartarafından en beğenilen üç programın Deryalı Günler (yüzde 22.4), Doktorum (yüzde 19.8) ve Müge Anlı İle Tatlı Sert (yüzde 13.4) olduğu ortaya çıktı.

Kadınlar "Deryalı Günler"i bilgilendirici, eğitici ve eğlenceli, "Doktorum" programını bilgilendirici, eğitici ve yararlı, "Müge Anlı İle Tatlı Sert"i ise bilgilendirici, eğitici ve gerçekçi buluyor, programın kaybolanları bulup, ayrılanları kavuşturduğunu düşünüyor.



Kadınlar, kadın programlarında ne istiyor?

Araştırma sonuçlarına göre, kadınların kendilerine yönelik televizyon programlarında yer almasını istedikleri konuların başında sağlık geliyor.

Eğitim, dinle ilgili konular, çocuk bakımı, yemek bilgileri, örgü/el işi ise kadınların programlarda en çok yer almasını istedikleri diğer konular arasında yer alıyor.

Kadınlara yönelik programlarda en az yer alması istenen konular ise gerçek hayat, siyaset ve yarışma.



Yerli dizilerde ve reklamlarda kadının rolü

Araştırmada yerli dizilerde ve reklamlarda kadının temsiline yönelik sorular da soruldu.

"Yerli dizilerde kadın en çok hangi rolde yer almaktadır" sorusuna ankete katılan kadınların yüzde 57'si anne, yüzde 22.97u cinsel nesne, yüzde 18.6'sı şiddet gören, ezilen kadın, yüzde 9.9'u iş hayatındaki kadın yanıtını verdi.

"Reklamlarda kadın en çok hangi rolde yer almaktadır" sorusuna ise kadınların yüzde 58'i anne, yüzde 22.2'si cinsel nesne, yüzde 11.9'i iş hayatındaki kadın, yüzde 8.8'i eş olarak kadın yanıtını verdi.



Beğenilmeyen programlar

Araştırma bulgularına göre kadınların en fazla izdivaç, magazin, kadın kuşağı, spor ve şiddet/korku içeren programlardan rahatsız oldukları ortaya çıktı.

Bunun başlıca nedenleri sorulduğunda, "aile değerlerinin zedelenmesi", "evliliğin şova dönüştürülmesi", "katılanların özel hayata ilişkin konuşmaları", "sunucuların laubali konuşmaları" olduğu belirlendi.

Kadın izleyicilerin en çok fiziksel şiddet ve cinsellik içeren görüntülerden rahatsız oldukları; tecavüze uğrayanlara ilişkin görüntüler ile cinayet görüntülerinin de yüksek oranlarda rahatsızlık veren konuları oluşturduğu görüldü.

Araştırma bulgularına göre kadınların yüzde 45'i, reklamlar yayınlandığı zaman kanal değiştiriyor. "Reklamların tümünü izlerim" diyen kadınların oranı ise yüzde 17 oldu.



