Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için bir araya geldi: Emine Bulut’un çocuğu önünde öldürülmesi aile yapısını bozmuyor mu?

AKP'nin hedef aldığı ve ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çekilme talimatı verdiği İstanbul Sözleşmesi için toplanan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi kadının yaşam hakkıdır. İstanbul sözleşmesi kadını yaşatır. Bütün kadınları sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Başkanı Gülsüm Kav, "Emine Bulut’un çocuğu önünde öldürülmesi aile yapısını bozmuyor mu? İstanbul Sözleşmesi’nin bir tek maddesinin bile tartışma haline getirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kadınlar İstanbul Kadıköy'de iktidar tarafından hedef alınan İstanbul Sözleşmesi için bir araya geldiler. Cumhuriyet'in haberine göre Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ayşen Kavas “Kadın cinayeti gerçeğini gizleyemezler. Yaşam hakkımız için İstanbul Sözleşmesine dört elle sarılacağız” ifadelerini kullandı.

"Tek maddesinin bile tartışma haline getirilmesine izin vermeyeceğiz”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “İstiyorlar ki kadınlar sussun, korunmasın. Ama böyle olmayacak. Asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Başkanı Gülsüm Kav ise şöyle konuştu: “Sözleşmenin aile yapısını bozduğunu söylüyorlar. Kadın öldürülüyor da neden evlensin? Emine Bulut’un çocuğu önünde öldürülmesi aile yapısını bozmuyor mu? İstanbul Sözleşmesi’nin bir tek maddesinin bile tartışma haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.”