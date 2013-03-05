Kadınlar, Sirkeci Polis Merkezi'ni bastı

Fatih’de gözaltına alınan arkadaşlarının polis merkezinde işkence gördüklerini gerekçesiyle bir grup kadın, polis karakolu önünde basın açıklaması yaptı. Hükümet ve polisler aleyhine slogan atan kadınlar, polis merkezi çevresinde önlem alan çevik kuvvete yumurta fırlattı.

'Sirkeci Polis Merkezi'ne yürüdüler'

'Üniversiteli Kadın Kolektifi’nin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, hükümetin kadına yönelik şiddete karşı yeterli uygulama yapmadığını söyleyerek Cağaloğlu’ndaki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasını dün işgal etmişti. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan 23 kadın Sirkeci Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

Karakolda arkadaşlarına polis tarafından işkence yapıldığını iddia eden yaklaşık 30 kadın Sirkeci Tren Garı’nın önünde bir araya geldi. Ellerinde, "Bu karakolda işkence var. Kadınlar hesap soracak. Ayağa kalkıyoruz. AKP ’ye, polisine meydan okuyoruz" yazılı pankart açan kalabalık grup, Sirkeci Polis Merkezi’ne yürüdü. Çevik kuvvet ekipleri polis merkezi önünde güvenlik önlemi aldı. Hükümet ve polis aleyhine slogan atan kadınlar basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sedef Konak, dün gözaltına alınan arkadaşlarına karakolda polis tarafından işkence yapıldığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından kadınlar, ellerindeki yumurtaları karakol önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine fırlattı. Grup daha sonra, dünkü olaylardan dolayı mahkemeye sevk edilen arkadaşlarına destek vermek için Çağlayan ’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.