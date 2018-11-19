Kadınlar imece usulü kışlık ekmek pişiriyor

Gülhan DEMİRCİ/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde ev kadınları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralara konuluyor.

Havaların soğuması ile birlikte Tarsus\'un Kelahmet Mahallesi\'nde yaşayan ev kadınlarını da kış hazırlığı telaşı sardı. Kadınlar bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan hazırlıklarda, unu hamur haline getiren kadınlar, ekmek tahtasının üzerinde yuvarlak hamur topaklarını oklavayla açarak inceltip, tandır ateşinde sac üzerinde pişiriyor. Fırında bir yandan ekmek pişiren kadınlar diğer yandan da şarkılar söyleyip, sohbet ediyor. Günün geç saatlerine kadar pişirilen ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde saklanıyor.

Her yıl sonbahar aylarında düzenli olarak ekmek yaptıklarını belirten Nevzat Doy, \"Kış için ihtiyacımız olan miktarda yufka ekmeğimizi birlik beraberlik ve sohbet içinde yaparız. İmece usulü yapılmasından dolayı da yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapması zor, yemesi kolay bu ekmek daha ekonomik ve de sağlıklı. Hazmı kolay, iştah açıcı, kilo yapmayan özelliği var. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Ayrıca büyüklerimizden öğrendiklerimizi, geleneklerimizi uyguluyor ve yaşatıyoruz\" dedi.

Yufka ekmeklerin uzun süre bayatlamadan muhafaza edildiğini belirten Doy, \"Yufka ekmeğini dayanıklı olması nedeniyle de tercih ediyoruz. Tandırda sac üzerinde pişirilen ve üst üste yığılan yufka ekmekler aylarca bayatlamadan kalıyor. Yenmek istendiğinde ise üzerlerine su serpiştirilip ıslatıldıktan sonra yeniyor. Kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor\" diye konuştu.



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