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Sağlık

Kadınlar için Viagra üretildi

Kadınlar için sadece fiziksel etki değil ayrıca beyindeki cinsel arzuyu tetikleyen bölgeyi de harekete geçirecek bir ilaç piyasaya sürülecek

24 Mayıs 2013 12:48

Kadınlarda cinsel isteği arttıran Viagra benzeri bir hap üretildi. İlacı geliştiriren firma, ‘Lybridos’ adlı ilacın 2016’da piyasada olacağını açıkladı.

Üretici firma, ilacın cinsel isteği düşük olan kadınlara yardım edeceğini, Viagra gibi sadece fiziksel etki değil ayrıca beyindeki cinsel arzuyu tetikleyen bölgeyi de harekete geçireceğini belirtti.

ntvmsnbc'nin Daily Mail’e dayandırdığı haberine göre, kadınların yüzde 30’u cinsel isteklerinin köreldiğini belirtiyor. ‘Lybridos’ içeriğinde serotonin hormonunu artıran buspirone ve libidoyu arttırmak için testosteron bulunduruyor.

Araştımacılar, bedeni ve zihni harekete geçiren altın formülü bulduklarını iddia ediyor.

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