Kadınlar için 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır' diyen müftüye soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın sosyal medya hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” mesajını paylaşması nedeniyle gelen tepkiler sonrasında, Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.

Müftü Yazıcı da bugün sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Müftü Yazıcı’nın açıklaması şöyle:

“Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup ‘teşhir malıdır’ notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm, bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur”