Kadınlar, "Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak" diyerek sokağa çıkıyor!

İstanbul Kadın Meclisi, 'Kıyafetime Karışma' protestosunun ardından kadınları bu kez “Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla eyleme çağırdı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü öncesi düzenlenecek protesto gösterisi olarak 24 Kasım Cuma saat 20.00'de Kadıköy Süreyya Operası önünde gerçekleşecek.
İstanbul Kadın Meclisi tarafından paylaşılan çağrı metninde “Bizler kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmıyoruz, sizleri de sesimizi duyurmaya çağırıyoruz” denildi.