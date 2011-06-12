Kadınlar hemcinsleri için süsleniyormuş

T24 - Her üç kadından ikisi hemcinslerinden iltifat alabilmek için süslendiğini itiraf etti: Çünkü en samimi iltifatlar, önceden tanımadıkları kadınlardan geliyor.







İngiliz kozmetik şirketi Simple tarafından yapılan bir anket, aynanın karşısında saatlerini geçiren kadınların erkekler için süslendiği tezini çürüttü. Yaşları 18 ile 30 arasındaki 2 bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre her üç kadından ikisi hemcinslerinden iltifat alabilmek için süsleniyor.

Aynı ankete göre kadınlara en samimi iltifatlar daha önceden tanımadıkları kadınlar tarafından geliyor... Kadınlar erkeklerin fazla umursamadan standart yorumlar yaptıklarını düşünüyor. Araştırma ayrıca kadınların yüzde 30’unun kız arkadaşlarının görünüşleri hakkında arkalarından konuştuğunu ortaya koydu.