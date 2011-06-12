T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadınlar hemcinsleri için süsleniyormuş

Her üç kadından ikisi hemcinslerinden iltifat alabilmek için süslendiğini itiraf etti.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Her üç kadından ikisi hemcinslerinden iltifat alabilmek için süslendiğini itiraf etti: Çünkü en samimi iltifatlar, önceden tanımadıkları kadınlardan geliyor.


Kadınlar hemcinsleri için süsleniyormuş

İngiliz kozmetik şirketi Simple tarafından yapılan bir anket, aynanın karşısında saatlerini geçiren kadınların erkekler için süslendiği tezini çürüttü. Yaşları 18 ile 30 arasındaki 2 bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre her üç kadından ikisi hemcinslerinden iltifat alabilmek için süsleniyor.

Aynı ankete göre kadınlara en samimi iltifatlar daha önceden tanımadıkları kadınlar tarafından geliyor... Kadınlar erkeklerin fazla umursamadan standart yorumlar yaptıklarını düşünüyor. Araştırma ayrıca kadınların yüzde 30’unun kız arkadaşlarının görünüşleri hakkında arkalarından konuştuğunu ortaya koydu. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24