Kadınlar hasta kayıt, erkekler büro memurluğu istiyor

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Kariyer Merkezi ile İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği program kapsamında 6 yılda bin 58 kişi farklı sektörlerde istihdam edildi. Kadınların en çok tercih ettiği meslek hasta kayıt kabul elemanı, erkeklerde ise büro memurluğu oldu. İlkokul mezunu kadın ve erkeklerin ise temizlik işlerini tercih ettiği belirlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Kariyer Merkezi, istihdam seferberliği çalışmalarını sürdürüyor. İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kariyer merkezine kayıt yaptıran işi olmayan kişiler branşlarına uygun işlere yönlendiriliyor.

Özellikleri ve nitelikleri belirlenen işsiz gençler, işverenlerle buluşturuluyor. Belirlenen tarihlerde Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda iş arayanlar ve işçi arayan firma yetkilileri birebir yüz yüze görüşüyor. Adaylar, yetkililere hangi iş alanında çalışabileceklerini ve sahip oldukları sertifikalarla ilgili bilgi veriyorlar. Gerçekleştirilen görüşme kapsamında firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar.

“İŞSİZ VATANDAŞIMIZIN KALMAMASINI HEDEFLİYORUZ”

Projenin uygulanmaya başlamasının ardından geçen 6 yıl içinde tekstilden temizliğe; sekreterlikten şoförlüğe kadar farklı branşlarda bin 58 kişi işe yerleştirildi. İş alım ve personel tanıma sürecinde yapılan görüşmeler iş arayan kişilerin meslek tercihleriyle ilgili gerçeği de ortaya çıkardı.

Kayıtlara göre lise mezunu erkeklerde en çok tercih edilen işlerin başında büro memurluğu geliyor. Lise mezunu kadınlar da hasta kayıt kabul elemanı, büro memuru, danışma, sekreterlik ve çağrı merkezi elemanlığını tercih ediyor. İlkokul mezunu kadın ve erkekler ise ilk sırada temizlik, şoförlük ve depo elemanlığını istiyor.

İşsiz kimse kalmasın diye istihdam seferberliğinin devam ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kariyer merkezimizde hayırlı işlere imza atıyoruz. İşveren firmalarımızla iş arayan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Yüz yüze yaptıkları görüşmeler neticesinde firmalarımız aradıkları şartlara uyanları istihdam ediyor. İşsiz vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz” dedi