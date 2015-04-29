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Yaşam

Kadınlar hangi saatlerde sevişmek istiyor?

Yapılan araştırmaya göre, kadınlar gece saatlerini tercih ederken, erkekler ise tercihlerini sabahtan yana kullanıyor

29 Nisan 2015 20:52

Seks oyuncağı markası Lovehoney, 2 bin 300 kişiyle yaptığı araştırmada, insanların en fazla seks yapmak istedikleri saatleri belirledi.

Lovehoney'nin araştırmasına göre, kadınlar gece saatlerini tercih ederken, erkekler ise tercihlerini sabah seksinden yana kullanıyor. Araştırmaya göre, kadınlar en çok saat 23.21'de seks yapmak isterken, erkekler ise sabah 07.54'te cinselliği arzuluyor. 

Ofiste geçirilen meşgul bir güne rağmen, kadınlar, 23.00 ila sabaha karşı 02.00 arasında seks yapmak istiyor. 

Erkekler ise gün ortasından önce sabah 06:00 ila 09:00 arasında sevişme arzusu duyuyor.

Kadınların sadece yüzde 11'i sabah seksi için istek duyarken, erkeklerin yüzde 16'sı yatmadan önce sevişmek istiyor.

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