Kadınlar hamamına bacadan adam düştü

T24 - Kayseri'de kadınlar hamamında yıkanan anne ve kızının yanına hamamın baca temizliğini yaparken dengesini kaybeden Musa Aslan düştü.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bulunan Hunat Hamamı'nda sıradan bir gün ender görülen bir kazayla sonuçlandı.

Anne Fatma Erdem kızı Merve'yi de alarak hamama gitti. Bu sırada baca temizleyicisi Musa Aslan, yanına aldığı Mustafa Mazıcı ile hamamın bacalarını temizlemek için çatıya çıktı.

Kurduğu merdivenle bacayı temizlemeye başlayan Musa Aslan, dengesini kaybedince 7 metre yüksekten kadınların bulunduğu bölüme düştü.



Işıklandırma camlarını kırarak düşen Aslan ağır yaralanırken, Fatma Erdem ile kızı Merve de cam kırıklarından yaralandı.



Büyük korku yaşayan anne- kız ile 7 metreden düşerek ağır yaralanan Musa Aslan hastaneye kaldırıldı.



Olayı gören baca temizlik işçisi Mustafa Mazıcı "Musa usta bacayı temizlemek için merdivene çıktığı sırada dengesini kaybetti. Baca taşları çürükmüş, kadınlar bölümüne düştü" dedi.





