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Kadınlar, hakları için yürüyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın hakları için 8 Ağustos Cuma günü Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürüyecek

06 Ağustos 2014 20:58

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın hakları için 8 Ağustos Cuma günü, saat 19.30'da Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürüyecek.  Aralarında Serra Yılmaz, Şenay Gürler, Selin Şekerci ve Deniz Türkali’nin de bulunduğu sanatçılar yürüyüşe yayınladıkları videolar ile destek verdi. 

Kadınlar yürüyüşte “Kadın hareketinin 5 temel talebi”ni dile getirecek; 

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis’teki bütün parti liderlerinin kadına yönelik şiddeti kınaması,

2- 6284 Sayılı Korunma Kanunu’nun etkin uygulanması

3- Ceza kanununda caydırıcı ceza

4- Kadın Bakanlığı kurulması

5- Cinsiyet ve cinsel yönelim eşitsizliğini esas alan yeni anayasa

 

 

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