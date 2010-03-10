Kadınlar Günü'ne Bergen portresi

T24

Birçok sanatçının çalışmalarının yer aldığı 'Kadınlar Günü'ne özel karma serginin dikkat çeken çalışmalarından sanatçı S. Kuzey Yıldız'ın projesi “Kaderin Yüzü / Destiny’s Cover”, arabeskin kraliçesi Bergen'in yaşamıyla, İngiliz model Twiggy'nin ID dergisine verdiği pozu irdeliyor.ID dergisinin geleneğine ayak uydurarak tek gözünü saçıyla kapatan Twiggy’nin karşısında; erkek şiddeti sonucu gözünü yitiren, kariyerine tek gözüyle ve onu saçıyla örtülemek suretiyle devam etmek zorunda kalan Bergen var.Yıldız, Kaderin Yüzü / Destiny’s Cover projesini; kadına karşı şiddeti durdurmaya yönelik mevcut yaklaşımların dışına çıkan, çağrışım yüklü, şok edici, mesajı net bir yorum ortaya koymak olarak açıklıyor.Sergi, 8-18 Mart tarihleri arasında, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası’nda görülebilir. Serginin açılış kokteyli ise 10 Mart Çarşamba akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.