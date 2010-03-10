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Kültür-Sanat

Kadınlar Günü'ne Bergen portresi

Çekirdek Sanat, Dünya Kadınlar Günü'ne özel karma sergi düzenliyor.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Çekirdek Sanat, Dünya Kadınlar Günü'ne özel Beşiktaş’taki Deniz Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası’nda 8-18 Mart tarihlerinde karma sergi düzenliyor.

Birçok sanatçının çalışmalarının yer aldığı 'Kadınlar Günü'ne özel karma serginin dikkat çeken çalışmalarından sanatçı S. Kuzey Yıldız'ın projesi “Kaderin Yüzü / Destiny’s Cover”, arabeskin kraliçesi Bergen'in yaşamıyla, İngiliz model Twiggy'nin ID dergisine verdiği pozu irdeliyor.

ID dergisinin geleneğine ayak uydurarak tek gözünü saçıyla kapatan Twiggy’nin karşısında; erkek şiddeti sonucu gözünü yitiren, kariyerine tek gözüyle ve onu saçıyla örtülemek suretiyle devam etmek zorunda kalan Bergen var.

Yıldız, Kaderin Yüzü / Destiny’s Cover projesini; kadına karşı şiddeti durdurmaya yönelik mevcut yaklaşımların dışına çıkan, çağrışım yüklü, şok edici, mesajı net bir yorum ortaya koymak olarak açıklıyor.

Sergi, 8-18 Mart tarihleri arasında, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası’nda görülebilir. Serginin açılış kokteyli ise 10 Mart Çarşamba akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.


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