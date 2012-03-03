Kadınlar günü kutlamasında Öcalan vurgusu

T24 - Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen miting öncesi polis kentte astığı pankartlarla kadınların gününü kutlarken, mitinge gelen kadınlara da zeytin yapraklı karanfil dağıttı. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, mitingde Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle ’Tunceli Kadın Platformu’ tarafından miting düzenledi.

Ferit Demir'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; miting öncesinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü kadınlar günü nedeniyle mitingin yapıldığı Cumhuriyet Maydanı’na, ’Tunceli’yi başka yapan kadınıdır.... boyun eğmezler. Kadınlar gününüzü kutlarız. Tunceli Polisi’ yazılı, kent merkezindeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’nin ön cephesine de, ’Bir başkadır Tunceli, kadınları özgürdür’ yazılı büyük pankart astı. Pankartların etkinliklerin süreceği bir hafta boyunca asılı kalacağı belirtildi. Kentte miting öncesi yürüyüş yapan ve sloganlar atan kadınların da aralarında bulunduğu sokaktaki kadınlara, kadın polisler tarafından barışın simgesi zeytin yaprağı sarılı karanfiller dağıtıldı.

Tuğluk: Kürt kadını özgürlük mücadelesi yapıyor



Yürüyüşün ardından düzenlenen mitinge Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Tunceli Belediye Başkanı BDP’li Edibe Şahin ile aralarında erkeklerinde bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Başkan Şahin, Zazaca yaptığı kısa konuşmada, mitinge katılanları selamladı. Milletvekili Tuğluk, Kürt kadınının mücadeleci ve başarılı olduğunu, belirterek, "Kürk kadınının mücadelesi özgürlükte ısrar mücadelesidir" dedi. Tuğluk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim olaylarını sözde savunduğunu ve Alevilere göz kırparak, partisine davet ettiğini ileri sürdü. Tuğluk şunları söyledi:

"Fakat Dersimliler neyin ne olduğunu bilirler. Dersimliler bilinçli bir halktır, sizin sahte demokrasi anlayışınıza inanmazlar. Bu coğrafyada bir yüzleşmenin yaşanması gerekiyor. Çünkü bu coğrafyanın tarihi kanlı bir tarihtir. Katliamlarla dolu bir tarihtir. Bizler geçmişte Dersim’de yaşanan katliamı unutmadık, bölgede yaşanan katliamları unutmadık, binlerce gencimizi katledişinizi unutmadık. Köy boşaltmaları ve yaşadığımız işkenceleri unutmadık. Başbakan’ın demokrasi anlayışı ve yüreği Dersim ile yüzleşmeye yetmez. Söyledikleri tamamen bir yalandan ve aldatmadan ibarettir.

Evet Dersim’de ve Kürdistan’daki bütün katliamlar ile yüzleşme olacak ama bu Kürt halkının onurlu mücadelesi ve duruşu ile olacak. Dersimlilerin devrimci bir duruşu ve kimliği var. Dersim’in bir direniş geleneği var, bir ruhu var. Fakat bu ruhu ne CHP ne de AKP’den aramayın, onlardan size bir hayır gelmez. Dersim katliamını bile sahiplenemeyen bir CHP’den Dersim’e bir fayda asla gelmez. Dersimlilerin devrimci kültürüne duruşuna sahip çıkanlara Dersimlilerde sahip çıkacaktır, başka bir yolu yoktur bunun."



'Barış için Öcalan...'



Milletvekili Tuğluk, hükümete seslenerek biran önce barışın sağlanmasını isteyerek, aksi halde büyük bir direnişin gelişeceğini öne sürdü. Tuğluk, şöyle dedi:

"Buradan Başbakan’a sesleniyorum, uzatılan bu barış elini tutun, artık gençlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Halklarımız yeterince acı cekti, artık bu halk bu toplum daha fazla ölümü kaldırmıyor, kaldıramıyor. Bir an önce bu politikalarınızdan vazgeçin, eğer vazgeçmezseniz bilin ki, size karşı büyük direneceğiz, hem de çok büyük direneceğiz. Asla onur mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Eğer Türkiye’de Kürt sorununda bir çözümden bir barıştan söz edilecekse sayın Abdullah Öcalan siyaset yapma koşullarına sahip olmalıdır. Bunun içinde Öcalan’ın özgürlüğü sağlanmalıdır diyoruz. Büyük bir devlet komplekse kapılmaz, eğer böylesi bir adım binlerce insanın ölümünü engelleyecekse neden olmasın. Bir an önce herkesin aklını başına toplaması gerekiyor. Bu halk bu toplum kendi değerlerine , kendi mücadelesine sırt dönmeyecektir. Özgürlük olacaksa, barış olacaksa, değerlerimizle birlikte olacaktır." Konuşmanın ardından halaylar çeken kadınlar daha sonra dağıldı.