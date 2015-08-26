Kadınlar günde iki saat bedavaya çalışıyor!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aynı işi yapan kadın ve erkeklerin hâlâ eşit işe eşit ücret almadıklarını ortaya koydu. Araştımada, yönetici düzeyindeki kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 22 daha az ücret alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu da her gün erkek meslektaşlarına göre yaklaşık iki saat daha fazla ya da karşılıksız çalıştıkları anlamına geliyor.

Araştırma çok kapsamlı. Ülke çapında çeşitli alanlarda yönetici düzeyinde çalışan 72 bin kişiyi içeriyor.

Aynı işi yapan erkek ve kadınların aldığı ücretlerin karşılaştırılması ortaya çok vahim bir tablo çıkarmış.

Kadınların her gün ortalama 1 saat 40 dakika fazladan çalıştıkları ortaya çıkıyor.

Bir yıla vurulduğunda bu, aynı işi yapan kadının, karşılığını almadan erkekten 57 iş günü fazla çalışması anlamına geliyor.

Guardian gazetesi tarafından yayımlanan araştırmaya göre, aslında kadın ve erkeklerin ücretlerindeki eşitsizlik 2014 yılındaki yüzde 23 düzeyinden yüzde 22'ye inmiş yani bir miktar gerilemiş.

Fakat verilerle ortaya çıkan yüzde 22'lik ücret farkı, bunca yıldır yürütülen mücadele ve 1970'te çıkarılan eşit işe eşit ücret yasasına rağmen cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin ne kadar direngen olduğunu da gösteriyor.

Gelecek yıl 250'den fazla çalışanı olan işyerlerinde patronları uyguladıkları ücret farklılıklarını beyan etmeye zorlayan kurallar yürürlüğe girecek.

Şeffaflığın bu alanda ilerlemeyi hızlandıracağını düşünenler var fakat Britanya Sendikalar Konfederasyonu TUC'nin genel sekreteri Frances O'Grady, bunun yeterli olmayacağını, şirketlere denetim ve hedefler konması gerektiğini söylüyor.