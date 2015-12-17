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Yaşam

Kadınlar Galata Kulesi ve köprüsünü işgal etti

Amaç sokağa çıkma yasaklarına ve ölümlerine dikkat çekmek

17 Aralık 2015 20:13

Özgür Kadın Kongresi (KJA) İstanbul Koordinasyonu üyesi kadınlar, bölgede yaşanan sokağa çıkma yasaklarına ve ölümlere dikkat çekmek amacıyla Galata Köprüsü’nü trafiğe kapatarak, Galata Kulesi’ni işgal etti.

İMC’de yer alan habere göre, İstanbul üyeleri yaşanan sokağa çıkma yasakları, çatışmalar ve ölümlere dikkat çekmek için Galata Kulesi’ni işgal etti. Kadınlar, ‘Kürdistan’da katliam var’ pankartı astı. İşgal eyleminde “Katliama ses kalmayın” ve “Devlet Kürdistan’da sivilleri katlediyor” sloganları atıldı.

Kadınlar güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek aşağı indirildi ve kadınlar da katliamlara sessiz kalmama çağrısında bulunarak dağıldı.

Kadınlar daha sonra  “Silopi’de katliam var”, “ Siz sustukça insanlar ölüyor” şeklinde slogan atan kadınlar Kürtçe, İngilizce ve Türkçe “Kürdistan’da katliam var” yazılı pankartını Galata Köprüsü’ne astı.

Sivil ve resmi giyimli polisler kadınlara müdahale etti ve bir kadın yüzünden yaralandı. Kadınlar daha sonra sloganlarla köprüden ayrılırken, polisler pankarta el koydu.

Eylem sırasında haber takibi yapan gazetecilere de müdahale eden polis görüntülerine el koymaya çalıştı.

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