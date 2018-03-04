Kadınlar futbolda Konak Belediyespor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Kadınlar Futbol 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda lider Ataşehir Belediyespor\'a 4-1 yenilen zirve takipçisi Konak Belediyespor, 13\'üncü haftada konuk ettiği 3\'üncü sıradaki Beşiktaş\'la 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla 30 puana ulaşan iki takım, şampiyonluk yarışında çok önemli 2\'şer puan kaybetti. İzmir Atatürk Spor Kompleksi 1 Nolu Yan Saha\'da oynanan maçın 5\'inci dakikasında Cosmina, 16\'ncı dakikasında ise Kader\'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçen İzmir ekibi, 24\'üncü dakikada Gizem\'in penaltı golüne engel olamadı. İlk yarısı ev sahibi ekibin 2-1\'lik üstünlüğüyle sona eren müsabakada Beşiktaş, 77\'nci dakikada Emine Ecem\'le eşitliği sağladı. Maç, 2-2 beraberlikle sona erdi.

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