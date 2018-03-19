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Spor

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde Konak Belediyespor fırtınası bitti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu Konak Belediyespor'un fırtınası bu sezon dindi

19 Mart 2018 16:01

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Kadınlar Futbol 1\'inci Ligi\'nde son 5 sezonun şampiyonu Konak Belediyespor\'un fırtınası bu sezon dindi. Kadınlar futboluna damga vuran İzmir temsilcisi, 2017-18\'de kaldırmaya alışık olduğu kupayı bitime 3 hafta kala kaptırdı. Bitime 3 maç kala lider Ataşehir Belediyespor\'un 10 puan gerisine düşen Konak, ikinci Beşiktaş\'ı da 3 puan geriden takip ediyor. 
Şampiyonluğun kaçmasıyla kadroda gençleştirme operasyonuna gittiklerini belirten Teknik direktör Ali Alanç, Raluca ve Esher gibi yabancılarla yollarını ayırdıklarını bir tek Rumen golcü Cosmina\'yı kadroda tuttuklarını belirtti.  Altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Ali Alanç, \"Biz Altınordu\'yu örnek alıyoruz. Genç kızlarımızı yetiştirip 2 sene içinde yine şampıyonluğa oynayacak seviyeye geleceğiz\" dedi. 

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