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Kadınlar evde yemek yerken zemin çöktü: 3 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da tek katli müstakil evin salonunda 3 kadın yer sofrasında yemek yerken, zemin çöktü

14 Ekim 2017 22:18

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da tek katli müstakil evin salonunda 3 kadın yer sofrasında yemek yerken, zemin çöktü. Hafif yaralanan kadınları, mahsur kaldıkları yerden AFAD ekipleri kurtardı.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Selim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak\'ta meydana geldi. Cesur Göçer\'e ait tek katlı müstakil evin salonunda Esma Göçer (65), Selver Cesur (42) ve Rabia Cesur (38) yer sofrasında yemek yerken zemin çöktü. Betonla birlikte 3 kadın, bodrum kata düştü. Hafif yaralanan 3 kadının yardımına, gürültüyü duyan yakınları koşup, yardım çağırdı.
Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, zemin katta mahsur kalan kadınları, kurtardı. Kadınlar, ambulanslarla Meram Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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