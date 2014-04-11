Kadınlar Euroleague finali Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak

Türkiye basketbolu için tarihi bir gün yaşanıyor. Rusya'da gerçekleştirilen Euroleague Women Sekizli Finalleri'nde Galatasaray Odebank, Ekaterinburg'u 77-70, Fenerbahçe'de Bourges Basket'i 59-50 yenerek finale yükseldiler.

Bugün önce Galatasaray'ın ev sahibi karşısındaki zaferi ve sonrasında Fenerbahçe'nin Bourges galibiyeti ile kadın basketbolunun bir numaralı kupası finale gerek kalmadan Türkiye'nin oldu.

Büyük final pazar günü

Kupa Türkiye'de ama Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı müzesine gideceği pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan finalde belli olacak.

