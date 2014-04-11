Galatasaray Odeabank Euroleague'de finalde

Kadınlar Euroleague yarı finalinde Galatasaray Odeabank, Sekizli Final B Grubu'nu 3'te 3 ile lider bitiren ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-70 kazanmayı başardı.
Rusya'da bulunan DIVS Sports Hall'de oynanan maçta, İspanyol oyuncu Alba Torrens, rakip potaya gönderdiği 29 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.
Ekrem Memnun yönetimindeki Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe-Tango Bourges Basket karşılaşmasının galibi ile finalde kozlarını paylaşacak.