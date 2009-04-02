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Sağlık

Kadınlar esprili erkekleri daha çok seviyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kadınların esprili erkekleri daha zeki ve çekici bulduklarını gösterdi.

02 Nisan 2009 03:00

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kadınların esprili erkekleri daha zeki ve çekici bulduklarını gösterdi.

Northumbria Üniversitesi’nce 45 kadın üzerinde yapılan araştırmada, 20 farklı erkeğin kendilerini esprili bir dille tanıttıkları metinler okutuldu. Metinlerden 10’u çok komik, 10’u da daha az eğlenceli bir dille kaleme alındı.

Ardından kadınlara hangi erkekleri zeki ve dürüst buldukları ve hangileriyle arkadaş olabilecekleri ya da uzun süreli bir ilişkiye girebilecekleri soruldu. Sonuçta, kendilerini en komik şekilde tanıtan erkekler kadınlar tarafından çok zeki ve çekici olarak değerlendirildi. Araştırmaya göre espritüellik, aynı zamanda erkeğin dürüst olduğu algısı da yaratıyor. Başka bir deyişle erkeğin güldürme yeteneği ne denli çoksa, kadınların beğenisini kazanma şansı da o oranda artıyor. Ancak psikologlar kadının erkekteki güldürme yeteneğini zekâ belirtisi olarak algılamasının hata olduğunu vurguladı.

Araştırmalar, mizah yeteneği ile zekâ arasında doğrudan bir ilişki olmadığını ortaya koymuştu.

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