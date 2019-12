T24 - Akademi Saç Terapi Merkezi'nin konuğu olarak Türkiye'ye gelen trikolojist Denise Lundie, son 10 yılda kadınlarda artan saç dökülmesi hakkında, "Şimdi çalışıyorlar ve testesteron seviyeleri çok yüksek. Aynı zamanda çocuklarla ilgileniyor, her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Ama kimse her şeyi yapamaz. Stres ve testosteron birleşiyor, bir de üzerine agresif ruh hali eklenince, giderek erkeksileşiyoruz" dedi.





Kadınlar erkekleştikçe saçları dökülüyor



Eskiden saç dökülmesi erkeklerin derdiydi. Ama son 10 yıldır kadınlar da şiddetli saç dökülmesi yaşıyor. Her ay yurtdışından saç uzmanları getiren Akademi Saç Terapi Merkezi’nin son konuğu trikolojist Denise Lundie, bu durumu kadınların testosteron seviyelerinin yükselmesine bağladı.



- Beslenme tarzı insanın saçını nasıl etkiliyor?



- Protein açısından zengin bir diyet saça iyi gelir. Yeterli protein almayan vejetaryenler çok şiddetli saç dökülmesi yaşayabiliyor. Ekzema gibi deriyle ilgili rahatsızlığı olanlarda ise acı, yağlı, çok tatlı yiyecekler deri iltihabına neden olabiliyor.





- Rejim yapmak saça zarar veriyor mu?



- Saç için çok kötü. Çünkü insanlar rejim yaparak metabolizmalarının değişmesine yol açar. Genelde 2 ila 4 ay içinde saçları dökülür. Normal beslenmelerine dönerlerse saçları düzelir, yeni saçlar çıkmaya başlar. Bu sürekli tekrarlandığında, yani durmadan rejim yapan insanlarda yeni çıkan saç miktarı giderek azalır.





- Bir insanın saçı ona dair neler anlatır?



- Nasıl beslendiklerini, hayatlarını nasıl yaşadıklarını, ne kadar içki içtiklerini, kokain, eroin, extacy gibi uyuşturucuları kullanıp kullanmadıklarını anlayabilirsiniz. Düzenli hayatı olan ve iyi beslenen insanların saçlarının çok güçlü, sık rejim yapanların saçlarının ise zayıf olduğunu görürsünüz. Saçına bakıp biriyle ilgili çok şey öğrenebilirsiniz. Bir saç telinden yola çıkıp katilleri bile yakalayabiliyorlar.





- İnsanların saçı neden dökülür?



- Bazen genetik, bazen stres yüzünden, bazen bağışıklık sistemiyle ilgili olabiliyor. Saçıyla çok oynayanların da saçı çok dökülebiliyor.





- Biz genelde saç dökülmesini erkeklerin sorunu sanırız. Ama şu an kapınızın önünde sıralananların hepsi kadın...



- Kadınlarda da genetik nedenli saç dökülmesi oluyor. Hamilelik sonrası ya da menopoz döneminde saçı dökülen kadınlar da var. Eskiden saç dökülmesi yaşayanlar ağırlıklı olarak erkeklerdi. Son 10 yıl içinde saçı dökülen kadınların sayısında ciddi bir artış oldu.





- Neden?



- Bazı insanlar şöyle düşünüyor: Eskiden kadınlar evde oturuyor, çocuk doğuruyor, yemek pişiriyordu. Şimdi çalışıyorlar ve testesteron seviyeleri çok yüksek. Aynı zamanda çocuklarla ilgileniyor, her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Ama kimse her şeyi yapamaz. Stres ve testosteron birleşiyor, bir de üzerine agresif ruh hali eklenince, giderek erkeksileşiyoruz.





- Saç dökülmesi nasıl tedavi edilir?



- Soruna bağlı. Bazen dökülme yağlılık, kepek, ekzema ya da deri iltihabı nedenli olduğunda saç derisini sağlığına geri kavuşturuyoruz. Ölü hücreleri ve derideki yağı ortadan kaldıran tedaviler uyguluyoruz. Saçı çok fazla kimyasal işlemden geçmiş ve kırılmış insanlarda ise saç derisini değil, saçın kendisini iyileştirebiliriz.





- Kadınlar saç ektirebiliyor mu?



- Evet ama kadınlardaki başarı oranı erkeklerdeki kadar yüksek değil. Saç derisi ve vücut sağlıklıysa, saç ekiminin başarılı olmaması için bir neden yok. Bazı insanların istedikleri sonucu alamamalarının nedeni saç derilerinin sağlıksız oluşu.





- Bir insanın kel kalıp kalmayacağını gösteren bir test var mı?



- Hayır. Ama biz trikolojistler saç dedektifleriyiz. Sorular sorarak birçok şeyi öğrenebiliriz. Saçın önceki haline bakarak geleceğini tahmin edebiliriz.





- Saçın uzama döngüsü nedir?



- 1000 gün boyunca saç uzar. Sonra 10 gün içinde saç kökü deriden ayrılır. Ve saç kökü 100 gün dinlenir. Ardından tekrar oradan saç çıkmaya başlar.





- Boya saça zarar verir mi?



- Verebilir ama profesyonelce yapıldığında eskisinden de iyi olabiliyor. Kimin, nasıl boyadığıyla çok ilgisi var.





- Kemoterapiden sonra saç yeniden çıkıyor, değil mi?



- Tabii ki. Öyle çok müşterim oldu. Radyoterapiden kalan bir yara izi olmadığı sürece saç çıkar. Yara izinin üzerinde saç çıkmaz çünkü.





- Türkiye’de bazı uzmanlar “Gelin, yara izini de saçla kaparız” diyorlar.



- Bu imkansız. Yalan söylüyorlar. Bunu yapabileceklerini söylemeleri bile hiç etik değil çünkü yapamazlar.