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Yaşam

Kadınlar erkeklerin ilk olarak neresine bakar?

Yapılan bir ankate göre, kadınların yüzde 57'si erkeklerin kendisine ilgi duyduğunu açıkça göstermesini ve kendisine kompliman yapmasını bekliyor

22 Mayıs 2013 15:40

Çöpçatanlık sitesi Secret'in yaptığı bir ankete göre, kadınlar konu dış görünüş olduğunda erkeklerin ilk olarak ellerine bakıyor. Bin kadının katıldığı anket, kadınların üçte ikisinin ilk buluşmada erkeklerin ellerini incelediğini ortaya koydu. 

Katılımcıların yüzde 59'u ise erkeklerde kaslı bir vücuda önem verdiğini kaydediyor. Kadınların erkeklerin dış görünüşünde dikkat ettiği bir başka nokta ise ağız ve dudaklar.

Elbette kadınların ikinci bir buluşma için karar vermelerini sağlayan tek kriter dış görünüş değil. Kadınların dörtte üçü keyifli ve ilginç geçen bir sohbetin ikinci buluşmanın anahtarı olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 69'u ukala olmayan, ancak kendinden emin bir erkek aradığını belirtiyor.

Hürriyet'te yer alan, anket sonuçlarına göre kadınların yüzde 57'si erkeklerin kendisine ilgi duyduğunu açıkça göstermesini ve kendisine kompliman yapmasını bekliyor. Anket, içki ısmarlamak (Başarı şansı yüzde 13), giydiği kıyafetler ile etkilemek (yüzde 18) ve kariyerinden bahsederek etkilemeya çalışmak (yüzde 21) gibi klişeleşmiş bazı yöntemlerin ise çoğu zaman beklenen sonucu vermediğini ortaya koyuyor.

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