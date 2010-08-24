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Yaşam

Kadınlar, erkeklerin hangi huyundan nefret ediyor?

Araştırmada yüzde 54 ile açık ara önde olan bu huyu, yüzde 23 ile yatağın üzerine ıslak havlu bırakmak...

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar en çok erkeklerin klozet kapağını açık unutma huyuna sinir oluyor.

Araştırmada yüzde 54 ile açık ara önde olan bu huyu, yüzde 23 ile yatağın üzerine ıslak havlu bırakmak ve yüzde 15 ile kirli çamaşırları ortalığa saçmak takip ediyor. Araştırmaya göre kadınların hoşlanmadığı diğer huylar şöyle: Horlamak, tuvalet kağıdı bittiğinde yenilememek, kaybolduğunda yol sormamakta inat etmek, ev işlerini kötü yapmak. Kadınlar sütü şişeden içmenin ve ayak tırnaklarını kestikten sonra tırnakları ortalıkta bırakmanın en iğrenç huy olduğunu söylüyor. 




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