Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor. Açıklanan istatistikler, Türkiye’de yaşam süresinin de uzadığını ve bir insanın ortalama 78 yıl yaşadığını ortaya koyuyor. Söz konusu rakam 2013 yılı verilerine göre 76,3 yıl belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2013-2014" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıla karşılık geliyor. Kadınlar genel olarak erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yılı buluyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl olarak belirlendi. Erkekler için bu süre 61,6, kadınlar için ise 66,9 yıl oldu.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,6 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 28,3 yıl iken, kadınlarda 32,9 yıl belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,9 yıl olarak saptandı. Erkekler için bu süre 16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

Yaşam süresi en yüksek iller Tunceli ve Muğla

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu iller 80,5 yıl ile Tunceli ve Muğla olarak hesaplandı. Mardin 80,3, Giresun ise 80,1 yıl ile bu illeri takip etti.

Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 75 yıl ile Kilis oldu. Bu ili 75,6 yıl ile Van ve Ağrı, 76,6 yıl ile Ardahan izledi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77,7 yıl ile Muğla olurken, bu ili 76,9 yıl ile Mardin ve 76,8 yıl ile Kahramanmaraş takip etti. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 85,7 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 84,3 yıl ile Giresun izledi, bu ilin ardından 83,7 yıl ile Mardin ve Rize illeri geldi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 72,3 yıl ile Kilis olurken, bunu 73,2 yıl ile Van ve 73,5 yıl ile Ardahan izledi. Kadınlarda ise en düşük değere sahip olan il 77,5 yıl ile Ağrı olarak belirlendi. Bu ilin ardından 77,6 yıl ile Kilis ve 78 yıl ile Van sıralamada yer aldı.

İstanbul'daki yaşam süresi 78,7 yıl

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul'da doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,7 yıl ile Türkiye ortalamasından daha yüksek olması dikkati çekti. Bu oran erkeklerde 75,8 ve kadınlarda ise 81,5 yıl olarak belirlendi.

Her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan, demografik analizin en eski araçlarından biri olan hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da biliniyor.