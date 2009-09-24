Kadınlar erkeklerden daha zamparaydı

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fikret Hakan, yıllar öncesinde kadınların erkeklerden daha zampara olduğunu söyledi.



“Söz Sende” programına konuk olan ünlü aktör Fikret Hakan, hayatında hiç çapkınlık yapmadığını söyledi. Sanıldığının aksine çapkın birisi olmadığını söyleyen Hakan, gençlik yıllarında kadınların daha zampara olduğunu anlattı. Beş kez evlenen ünlü aktör, 1958 yılında askere gitmeden önce çok sevdiği sevgilisinden ayrıldığını ve o kızgınlıkla dünyanın en iyi evliliğini yapmaya yemin ettiğini anlattı. Askerden dönüşünde ise arka arkaya üç kez evlendiğini ifade eden Fikret Hakan, “Büyük lokma ye, büyük laf söyleme. Yukarıyla oyun olmaz” diye konuştu.



Balçiçek Pamir, bir çok ünlü kadınla nişanlılık dönemleri de geçiren Fikret Hakan’a “Siz çok mu çapkınsınız?” sorusunu yöneltti. “Hayır, kadınlar çapkın” yanıtını veren Fikret Hakan, sözlerine şöyle devam etti: “Ben hayatımda hiç çapkınlık yaptığımı hatırlamıyorum. İnanın, gerçekten. O dönemin kadınları bilhassa, bizden daha zamparaydı. Kızsınlar ne yapayım ama gerçek bu. Çünkü kadın çok nüansçı olabiliyor, çok ince düşünebiliyor. Biz erkekler kaba- sabayızdır” dedi.



