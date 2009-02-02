Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

TÜİK'in 2008 yılı nüfus verilerinden yaptığı derlemeye göre, 71,5 milyonluk ülke nüfusunun 35,9 milyonunu erkekler, 35,6 milyonunu kadınlar meydana getiriyor.



Erkek nüfusu, 50-54 yaş dilimine kadar kadın nüfusunun üzerinde yer alıyor. 55-59 yaş grubundan itibaren ise kadın nüfusu erkek nüfusunun önüne geçiyor ve aradaki makas, 70-74 yaştan itibaren gittikçe büyüyor.



Ülkede 70-74 yaş grubunda 575 bin erkek, 699 bin kadın bulunuyor. 75-79 grubunda 492 bin erkek, 618 bin kadın, 80-84 grubunda 213 bin erkek, 358 bin kadın, 85-89 yaş grubunda da 59 bin erkek, 116 bin kadın yer alıyor.



90 yaşını aşan 60 bin 176 kişinin de 15 bin 730'unu erkek, 44 bin 446'sını kadınlar oluşturuyor.



Dünyada 100 yaş üstü nüfusun yüzde 85'i kadın



Time dergisinde yer alan bir habere göre araştırmalar, 100 yılın üzerinde yaşayan insanların yüzde 85'inin kadın olduğunu ortaya koyuyor. Sanayileşmiş ülkelerdeki istatistikler kadınların erkeklerden 5 ile 10 yıl daha fazla yaşadıklarını gösteriyor.



Söz konusu haberde, yaşam süresini belirleyen unsurlar arasında genetiğin yüzde 30, çevre koşulları, davranışlar ve yaşam boyu maruz kalınan faktörlerin ise yüzde 70 oranında etkili olduğu kaydediliyor.



Bu çerçevede Boston Üniversitesinin New England 100 yıl Yaşam Çalışmaları bölümünün kurucusu Tom Perls kadınların erkeklerden uzun yaşamasının 3 temel faktöre dayandığını belirterek, bunların, erkeklerin "kadınlara oranla daha çok sigara içmesi", "yüksek kolesterole yol açan yemekleri daha fazla tüketmesi" ve "stresle kadınlar kadar iyi başa çıkamaması" olarak sıralıyor.



Yaşlı nüfus, köylerde yoğunlaşıyor



TÜİK verilerine göre, 71,5 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 75'i kentlerde, yüzde 25'i köy ve beldelerde yaşıyor. Ancak, yaş dilimleri yükseldikçe tercihin köyden yana olduğu görülüyor.



Erkek ve kadın nüfus arasındaki dengenin değiştiği 50-54 yaş dilimi, köy ve kent yaşamı dağılımında da dönüm noktası oluyor.



50-54 yaş diliminde nüfusun yüzde 25'i köyde bulunuyor. Yaş dilimlerine göre 55-59'da yüzde 27,7, 60-64'te yüzde 31,2, 65-69'da yüzde 35, 70-74'te yüzde 37,6, 75-79'da yüzde 40,1, 80-84'te yüzde 38, 85-89'da yüzde 35,7 ve 90 yaş üstünde yüzde 35,3'ü köyde ikamet ediyor.



Nüfus azalıyor



Öte yandan nüfus artış hızındaki gerileme de yaş gruplarından anlaşılabiliyor.



Buna göre, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 472 bin çocuk yer alıyor. Ancak 5-9 yaş grubundaki çocuk sayısı 6 milyon 318 bin, 0-4 yaş grubunda ise 5 milyon 998 bin olarak sıralanıyor.



Söz konusu yaş dilimlerinde erkek çocuk sayısının, kızlardan fazla olması da dikkati çekiyor.



(AA)

