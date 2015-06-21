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Sağlık

Kadınlar, erkeklerden daha mutsuz uyanıyor

Dünya çapındaki bir araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden daha fazla uyuyor

21 Haziran 2015 01:46

Akıllı cep telefonlarında bulunan "Uyku döngüsü" adlı uygulama, kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğunu ve daha mutsuz uyandığını ortaya koydu.

Uygulama ile, 47 ülkeden 18-55 yaşındaki 950 bine yakın kişinin uyku alışanlıkları 1 yıl boyunca izlendi. Buna göre, erkeklerden ortalama 34,5 dakika fazla uyuyan Endonezyalı kadınların "en uykucu kadınlar" olduğu ortaya çıktı. Onu 23 dakikayla Suudi Arabistan ve 20 dakikayla İngiltere izledi.

Kadınların 4,5 dakika daha fazla yatakta kaldığı Japonya ise erkek ve kadınların hemen hemen aynı süre uyuduğu ülke oldu.

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