Kadınlar erkeklerden daha mı zeki?

Psikologlar kadınların IQ düzeyinin, son yüz yıldır ilk kez erkeklerden daha fazla yükseldiğini belirlediler.

Metin Güneş'in CNN Türk'te yer alan habere göre, ilk zeka testlerinin yapılmaya başlandığı yüz yıl öncesinden günümüze dek kadınlar hep erkeklerin beş puan kadar gerisinde kalıyordu.

Ancak bilim insanları artık bu farkın kapanmakta olduğunu belirlediler.

Ve nihayet bu yıl, kadınlar ilk kez erkekleri geçti.

Bu değişimin kadınların aynı anda birkaç işi birden yapabilme yeteneğinden kaynaklanadığı düşünülüyor.

Bir "dönüm noktası" olarak nitelendirilen bu değişim, IQ testleri konusunda dünyaca ünlü yazar James Flynn tarafından ortaya çıkarıldı.

Flynn'a göre son yüz yıl zarfında hem erkeklerin hem de kadınların IQ düzeyleri arttı.

Ancak bu artış kadınlarda daha yüksek düzeyde oldu. Bu durum modern hayatın bir sonucu olarak açıklandı.

Flynn, "Modern yaşamın çetrefelli hale gelmesi beyinlerimizin ayak uydurmasına ve dolayısıylşa IQ düzeyinin artmasına sebep oldu. Modern yaşamın kadınlar üzerindeki etkisinin sonuçları henüz daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Teorilerden birine göre bu durum kadınların çocuk yetiştirmek ve aynı zamanda bir işte çalışmak gibi çok işlev görmesinden kaynaklanıyor.

Bir başka açıklamaya göre de kadınlar sonunda potansiyel olarak erkeklerden biraz daha fazla zeki olduklarının farkına varmaya başladılar ve artık zekalarını daha sık kullanır hale geldiler.

Flynn son bulgularını yeni kitabından yayımlayacak.