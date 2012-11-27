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Yaşam

Kadınlar erkeklerden daha mı mutlu?

Opaschowski: Toplumun farklı gruplarının sahip olduğu farklı yaşam standartlarının yarattığı kutuplaşma da giderek artıyor

27 Kasım 2012 10:22

İkinci Almanya Ulusal Refah Endeksi'nin verilerine göre, Almanya’da yaşayan kadınlar erkeklere oranla daha mutlu.

Gelecek bilimci Horst Opaschowski ve Ipsos Piyasa Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen endeks, 14 yaşın üzerindeki 2 bin kişinin yer aldığı araştırmaya katılan kadınların yüzde 51'i mutlu olduklarını belirtirken, mutlu olduklarını söyleyen erkeklerin oranı yüzde 47'de kaldı.

Araştırmadan ayrıca kadınların erkeklere oranla maddi şeylere ve paraya daha az önem verdiği, aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerini korumak için de daha fazla çaba sarf ettiği sonucu çıktı.

Üç ay önce açıklanan endeks, Almanya'da yaşayanların ekonomik durumunun yanı sıra, ne kadar mutlu olduklarını da ortaya koymayı hedefliyor.

Zengin ile yoksul arasındaki uçurumun derinleştiğine ve Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkat çeken Opaschowski, toplumun farklı gruplarının sahip olduğu farklı yaşam standartlarının yarattığı kutuplaşmanın da giderek arttığını vurguluyor.

Aylık geliri net 2 bin 500 eurodan fazla olanlar, kendilerini güvende hissederken, bin 250 euronun altında olanlar geleceğe endişeyle bakıyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre tek başına yüksek yaşam standartları da yüksek bir yaşam kalitesinin garantisi değil. Toplumun genç, kentlerde yağayan ve eğitimli kesimi de seçim özgürlüğü, zaman darlığı ve sosyal ilişkilerin azlığı gibi şikâyetlere sahip. (Deutsche Welle Türkçe)

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