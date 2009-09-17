'Kadınlar erkeklerden daha çok aldatıyor'

İzmir'de 5 bin kadınla yapılan bir araştırmaya göre; sanılanın aksine evli kadınlar daha çok aldatıyor. Araştırmayı yapan Ayla Eğit, kadınların aldatan eşten intikam aldığını söylüyor.

Erkekler aldatmakla övünüyor, kadınlar ise gizli yapıyor...

İzmir'de yapılan bir araştırma, evli kadınların evli erkeklerden daha fazla eşlerini aldattığını ortaya çıkardı. Psikologlar da sonucun şaşırtıcı olmadığını söyledi.



Konak Belediyesi Kadın Danışma Merkezi avukatı ve İzmir İl Genel Meclisi Birinci Başkan Vekili Ayla Eğit, işi gereği, 5 yılda yaklaşık 5 bin kadınla görüştü. Birikimleri rapor haline getiren Eğit, bilinen aksi görüşlere ulaştı. Toplumda erkekler hakkında önyargı oluştuğunu söyleyen Eğit, erkeklerin eşlerini aldatmakla övündüğünü, kadınların ise bunu gizli yaptığını belirtti. Görüştüğü psikologların da kendisine katıldığını belirten Ayla Eğit, "Ben işim gereği görüştüğüm kadınları yargılamadım ve onlara sevgimi verdim. Bana güvendiler ve aldatmaya dair inanılmaz olaylar anlattılar. Gerçekler acıtabilir. Çalışmalarımız sırasında görüştüğümüz ürologlar bugün Türkiye'de 5 erkekten birinde ereksiyon sorunu olduğunu söylüyor. Peki bu kadınlar ne yapacak" dedi.

'Bırakın kocanız sizi aldatsın diyen Avşar kendi ne yaptı?'

Eşlerini aldatan kadınların kendisini aldatan eşinden intikam aldığını iddia eden Eğit, şöyle konuştu: "Etki tepki doğuruyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü sinema sanatçısı Hülya Avşar'ın kadınlara yönelik söylediği, 'Bırakın eşiniz sizi aldatsın' sözlerini hatırlamakta fayda var. Toplumda erkeğin aldatması anormal karşılanmıyor. Ancak mutlu giden bir evlilikte erkek aldatıyorsa, kadının tepkisi ne olur? Acaba 'Bırakın kocanız aldatsın' diyen Hülya Avşar, eşi kendisini aldatırken ne yapıyordu. Gayet iyi biliyorum ki, bu etkinin tepkisi aldatmadır. Kadın ve erkekler cinsel ihtiyaç anlamında eşittir. Hayvanlarda dahi birinci ihtiyacı yemek, ikinci ihtiyacı ise cinselliktir. Bunu kabul etmek zorundayız. Normal bir erkek nasıl cinselliğe ihtiyaç duyuyorsa normal bir kadın da o oranda ihtiyaç hissediyor. Bunu kabul etmeliyiz."

'Kadın öğretmenler eşlerinden şiddet görüyor'

Kadın Hakları Koruma Derneği'ne de üye olan Ayla Eğit, çalışmalarında aile içi şiddet konusunda da çarpıcı gerçeklerle karşılaştığını anlattı. Okullarda yaptığı çalışmalarda kadın öğretmenlerin bir bölümünün de kocasından şiddet gördüğünü tespit ettiğini belirten Eğit, "Biz aile içi şiddet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce mahkum edilmiş bir ülkeyiz. Bugün karısını döven doktor, profesör, hatta savcı bile var. Şiddet iliklerimize işlemiş. Asıl mücadeleyi şiddet konusunda vermeliyiz" diye konuştu.