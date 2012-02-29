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Yaşam

Kadınlar sanal dünyada daha farklı davranıyor

Sosyal ağ kullanıcıları arkadaşlık konusunda artık daha seçici...

29 Şubat 2012 16:49

 

T24 - Günlük hayatta kadınlar erkeklere oranla daha arkadaş canlısı olarak gözükse de sanal dünyadaki veriler aksini gösteriyor.
 
Otobüste yan yana oturduktan birkaç dakika sonra 40 yıllık dostmuşçasına muhabbete dalan kadınların kolayca arkadaş edinebilmesi sizi yanıltmasın. Pew Research Study'nin yeni araştırmasına göre Facebook'ta arkadaşlarını silenlerin çoğu kadınlar...
 
2009'dan bu yana her iki cinsiyetin mensupları da arkadaşlık konusunda daha seçici. Araştırmaya göre kadınların yüzde 67'si erkeklerin de yüzde 58'i arkadaş listesindeki bazı isimleri siliyor. 'Sil' butonuna en hızlı basanlar ise yetişkinler arasında yaşları daha genç olanlar.
 
 
Sosyal ağ kullanıcıları daha seçici 
 
2011 yılında 2 bin 277 yetişkin ile telefon üzerinden yapılan görüşmelere dayanan Princeton Survey Research Associates International'ın araştırması da, internet kullanıcılarının 3'te ikisi sosyal ağları kullandığını ve 2009'dan bu yana profillerini daha sıkı kontrol ettiklerini gösteriyor.
 
Örneğin; sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 44'ü arkadaşlarının onların profillerine yaptıkları yorumları siliyor yüzde 37'si de etiketlendikleri fotoğraflardan isimlerini çıkarıyor. Bu kitlenin yüzde 50'si profillerini 'sadece arkadaşlarına açık' olarak kullanıyor.
 
 

Yüzde 10'u pişman

 
Eski sevgilinizle ilgili gönderilerinize pişman mısınız? Öyleyse yalnız değilsiniz. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 11'inin gönderdiği için pişman olduğu paylaşımları var.
 
 

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