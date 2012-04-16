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Yaşam

'Kadınlar, erkeklerden daha ahlaklı'

200 ülkeden 60 bin kişinin katıldığı bir ankete göre, 30 yaş üstü kadınlar erkeklerden daha ahlaklı, sahip oldukları değerler daha güçlü

16 Nisan 2012 19:58

200 ülkeden 60 bin kişinin katıldığı bir ankete göre, 30 yaş üstü kadınlar erkeklerden daha ahlaklı, sahip oldukları değerler daha güçlü.

 
Kadın ve erkek arasında vurgulanan farklılıklara bir yenisi daha eklendi. İngiliz “Kurumsal felsefeci”, yazar ve danışman Profesör Roger Steare’nin, insanların değer sistemlerini ölçmek için 4 yıl önce geliştirdiği “Ahlak DNA Testi”ne dayanarak yapılan anket, kadınların daha ahlaklı olduğunu gösterdi. 
 
Anket sonuçlarına göre 30 yaş üstü kadınların, erkeklerden daha ahlaklı ve daha güçlü değerlere sahip olduğu sonucu çıkarken, kadınların kararlarını verirken başkalarını nasıl etkileyeceğini dikkate aldığı, erkeklerin ise daha çok kendi çıkarını düşündüğü belirtildi. 
 
Dürüstlük ve yeterlilikler, iş ve aile hayatı hakkında sorular sorulan ankette, kadınların kararlarını verirken diğer insanları nasıl etkilediklerini dikkate aldıkları ve “Kendimi kontrol etme konusunda iyiyimdir”, “İnsanların bana güvenmesinden her zaman gurur duyarım” gibi cevaplar verdiği kaydedildi. 
 
The Daily Telegraph’ın duyurduğu araştırmayı yürüten Profesör Roger Steare, “Kadınlar kararlarını başkalarını nasıl etkileyeceğine dayanarak veriyor ve bu daha iyi kararlar verme olasılığını arttırıyor. Erkekler ise daha kişisel bir yaklaşıma sahip ve daha çok kendi çıkarını düşünüyor” dedi.

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