Kadınlar erkekler için mi yoksa hemcinsleri için mi giyiniyor?

İngiltere’de yapılan araştırmada kadınların sokakta yürürken erkeklerden çok hemcinslerine baktığı ortaya çıktı.

İngiltere’de popüler mayo firmasının yaptığı araştırmada kadınların sokakta yürürken erkeklere değil diğer kadınlara dikkat ettiği ve onları incelediği ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan 2000 kadının yarısı kendilerini birlikte çalıştıkları ya da sokakta gördükleri kadınlarla karşılaştırdıklarını söyledi.

Daily Mail gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarına göre kadınlar diğer kadınlara en çok plajda bakıyor ve bikinilerinin içinde güzel görünmek istiyor.

Çalışmaya katılan kadınların yüzde 42’si özellikle kız arkadaşlarıyla bir yere giderken erkeklerden çok birlikte gittikleri kadınları etkilemek için giyindiklerini söyledi.

Çalışmayı gerçekleştiren firmanın tasarımcılarından Helen Boyle konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Dünya üzerinde kendisine bakılmasını istemeyecek ve diğer kadınların ne giydiğine kaçamak bir bakış atmayacak bir kadın yoktur.”

Çalışmaya göre kadınlar en çok hemcinslerinin kıyafetlerine bakıyor. Kıyafetlerden sonra sırasıyla saçlar, ten rengi, elbise bedeni, dekolte, selülit, göğüs ölçüsü, ayakkabı ve çantalar geliyor.