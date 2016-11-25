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Yaşam

Kadınlar, erkek şiddetine karşı sokağa çıktı

"Hayatlarımız için erkek devlet şiddetine karşı HER HAL'de direniyoruz"

25 Kasım 2016 22:27

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle Taksim Tünel'de buluştu.

AKP'nin Meclis'e getirdiği cinsel istismar yasa tasarısının geçmesine izin vermeyeceklerini belirten, transfobi ve homofobiye de tepki gösteriyor.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre kadınlar, "Hayatlarımız için erkek devlet şiddetine karşı HER HAL'de direniyoruz" yazılı pankartı açtı.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDK Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, SKM Genel Sözcüsü Fadime Çelebi, Feministler, Yeryüzü Kadınları, Halkevci Kadınlar, LGBTİ'ler, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Özgür Genç Kadın da eyleme katılanlar arasında yer aldı.

Kadınlar, "Kadınların direnişi Saray'ı mühürleyecek", "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Jin, jiyan, azadi", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" dövizlerini taşıyor, sloganlar atıyor.

Tutuklu kadın siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin ismi okundu, kadınlar hep bir ağızdan "Burada" diye yanıt verdi.

Kadınlar, sloganlar, alkışlar, zılgıtlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

OHAL kapsamında kadın derneklerinin kapatılmasına tepki gösteren kadınlar, OHAL'e rağmen sokakları terk etmeyeceklerini belirtiyor.

"Sokakları terk etmiyoruz", "Geceleri de sokakları da istiyoruz" sloganlarıyla yürüyor.

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