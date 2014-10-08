Kadınlar Erdoğan'ı dinlemedi, sezaryen sayısı normal doğumu geçti

Kadınlar normal doğumu öneren Erdoğan’ı dinlemedi, Sağlık Bakanlığı’nın tüm uygulamalarına rağmen sezaryeni tercih etti. Ege ve Akdeniz’de her 100 kadından 60’ı sezaryenle doğum yaparken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 50’yi geçti.

Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde birkaç defa dile getirdiği sezaryen doğum karşıtı ifadeler ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler fayda etmedi. Taraf’tan Dilek Gedik’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün verileri, Erdoğan’ın sezaryen çıkışının çok da etkili olmadığını ortaya koydu. 2013 yılı boyunca Doğu bölgeleri hariç, Türkiye’nin bütün bölgelerinde sezaryen doğum, normal doğumu geçti. Sezaryenle doğumu en fazla tercih eden bölgeler Akdeniz ve Ege bölgeleri olurken (her 100 doğumdan 60’ı), normal doğumun en fazla tercih edildiği bölge Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (yüzde 70) oldu.

Erdoğan, ‘Karşıyım’ diyor

Erdoğan, 2 yıl önce sezaryene karşı olduğunu açıklamış, Sağlık Bakanlığı da harekete geçerek kısıtlama getirme kararı almıştı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013’deki veriler içerisinde yer alan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Göstergeleri’ne göre, Türkiye genelinde sezaryen doğum oranı 2013 yılında yüzde 50.4 seviyesine ulaştı.

Kıyılar sezaryen diyor

Verilere göre, sırasıyla Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Batı Marmara Türkiye’de sezaryen doğumun en fazla gerçekleştiği bölgeler. İstanbul’da sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı da yüzde 56.7 ile yüksek bir oran. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara da normal doğuma göre sezaryen doğumun fazla olduğu bölgeler arasında. Yüzde 30.4 oranıyla sezaryen doğumun en az olduğu bölge Kuzeydoğu Anadolu olurken Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da yüzde 60’ların üzerinde oranlarla normal doğum tercih edilen bölgeler oldu.

Prematüre doğumda Ege ilk sırada

Bakanlık istatistiklerinin sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranları ve prematüre doğumlara ilişkin rakamları da dikkat çekti. İstanbul, Batı Anadolu ve Akdeniz, hastanede gerçekleşen doğum vakasında yüzde 100’ü buldu. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranında yüzde 99’u bulan Ege Bölgesi, prematüre doğumda ise Türkiye genelinin en yükseğine (yüzde 33.3) ulaştı. Primer sezaryenin tüm doğumlar içindeki oranı Türkiye ortalamasında ise yüzde 25.9. Güneydoğu Anadolu, yüzde 16.5 ile en az prematüre doğumun yaşandığı bölge oldu. En az sezaryen doğumun yaşandığı doğu illeri, hastanede doğum konusunda da oldukça geride kaldı. Kuzeydoğu Anadolu’da geçen yılki doğumlardan yüzde 9’u, Ortadoğu Anadolu’dakilerden ise yüzde 10’u sağlık kuruluşunda gerçekleşmedi.