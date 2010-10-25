-KADINLAR EN ÇOK YERLİ DİZİ İZLİYOR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gerçekleştirilen ''Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması- 2'' adlı kamuoyu araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma bulgularına göre, kadınların televizyonlarda en çok görmek istedikleri programlar yerli diziler, sağlık programları ve haberler. En beğenmedikleri programlar ise izdivaç, kadın, magazin ve spor programları. RTÜK tarafından 21 ilde, 18 ve daha yukarı yaştaki toplam 2523 kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kadınların televizyon izleme süreleri, en çok izledikleri kanallar, en beğendikleri program türleri, televizyon programlarıyla ilgili kanaatleri, reklamları ne kadar izledikleri, programlarla ilgili istek ve beklentileri belirlendi. Araştırmanın sonuçları RTÜK'te yapılan toplantıyla duyuruldu. Toplantıya RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun'un yanı sıra Üst Kurul'un yeni üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, diğer üyeler, Üst Kurul çalışanları da katıldı. Araştırma sonuçları RTÜK'ün tek kadın üyesi Hülya Alp tarafından açıklandı. Kadınların en fazla izlediği beş kanalın sırasıyla Kanal D, ATV, Show Tv, Star Tv ve STV şeklinde olduğu, Kanal D ile ATV'nin en fazla dizilerinden dolayı tercih edildiği anlaşıldı. Kadınların yerli diziler, haberler, sağlık programları, güldürü, talk show programlar, yerli ve yabancı filmler, açık oturum ve tartışma programları ile magazin programları için Kanal D'yi, dini programlar için en fazla Kanal 7'yi, müzik programları için Kral TV'yi ve belgeseller ile kültür, sanat ve tarih programları için TRT'yi tercih ettikleri belirlendi. Yarışma programları Show TV'den, gerçek hayat hikayeleri STV'den izlenirken, izdivaç programları ile kadın kuşak programlarının yoğunluklu izlendiği kanalın ATV olduğu ortaya çıktı. Spor programlarının izlenmesinde tercih edilen kanal ise NTV olarak tespit edildi. Kadın izleyicilerin en fazla izlediği programların Doktorum, Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Beyaz Şov, Canım Ailem olduğu belirtildi. Kadın izleyicilerin program türlerini izleme sıklıklarına bakıldığında, yerli dizi izleyenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 78, haberleri izleyenler yüzde 76, sağlık programlarını izleyenler yüzde 49, dini programları izleyenler yüzde 42, müzik/eğlence programlarını izleyenlerin oranı ise yaklaşık olarak yüzde 36 düzeyinde oldu. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların kendilerine yönelik televizyon programlarında yer almasını istedikleri konuların başında sağlık geliyor. Eğitim, dinle ilgili konular, çocuk bakımı, yemek bilgileri, örgü/el işi ise kadınların programlarda en çok yer almasını istedikleri diğer konular arasında yer alıyor. Kadınlara yönelik programlarda en az yer alması istenen konular ise gerçek hayat, siyaset ve yarışma. Kadın izleyicilerin en çok fiziksel şiddet ve cinsellik içeren görüntülerden rahatsız oldukları; tecavüze uğrayanlara ilişkin görüntüler ile cinayet görüntülerinin de yüksek oranlarda rahatsızlık veren konuları oluşturduğu görüldü. Araştırma bulgularına göre kadınların yüzde 45'i, reklamlar yayınlandığı zaman kanal değiştiriyor. ''Reklamların tümünü izlerim'' diyen kadınların oranı ise yüzde 17 oldu.