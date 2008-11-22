Kadınlar eğlenceli aşk istiyor

'1 Kadın 1 Erkek' adlı TV programı, 'Ozan' ve 'Zeynep' adlarında bir çiftin maceraları üzerinden kadın erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Programdaki skeçlerde rol alan Demet Evgar ve Emre Karayel'e göre; bir ilişkinin yürümesi için birlikte eğlenmek ve cinsellik şart!..



Orijinal adı 'Un Gars Une Fille' olan ve birbirinden bağımsız kısa skeçlerden oluşan program, bir süredir '1 Kadın 1 Erkek' adlı yerli versiyonuyla Türkmax ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Programda kadın-erkek ilişkileri, aynı evi paylaşan dört yıllık nişanlı 'Zeynep' ile 'Ozan' isimli bir çift üzerinden irdeleniyor.



Yatak odasından banyoya, spor salonundan markete bu çiftin yaşadıkları olaylar ve girdikleri komik diyaloglar mercek altına alıyor. 14 ülkede gösterilen ve orijinal senaryosu Kanada'dan gelen skeçleri Türkçe'ye Murat Dişli ve Itır Arda uyarlıyor. Skeçlerde 'Zeynep' karakterini canlandıran Demet Evgar ile 'Ozan' karakterine hayat veren Emre Karayel, ekranların bu yeni ikilisinin maceralarının dünyadaki tüm çiftlerin başından geçtiğini söylüyor. İki ünlü tiyatrocu, kadın-erkek halleri hakkındaki düşüncelerini Yeni Aktüel dergisine anlattı:



Lokomotif kadındır!



* Zeynep ile Ozan'ın ilişkisinde ideal olan Ozan, arıza ve dırdır yapansa Zeynep gibi duruyor. Ama Zeynep aynı zamanda bu ilişkinin lokomotifi...

Demet Evgar: Öyle değil midir zaten? İlişkilerin lokomotifi kadındır. Kadın tutarsa tutar, tutmazsa istediği an bitirir ilişkiyi. Kadının istemesi çok önemli.



* İlişkiden Zeynep'i çektiğiniz zaman, Ozan tek başına hiçbir şey yapamıyor. Bir skeçte ayakkabı bile alamadı...

D.E.: Evet; tıpkı benim annemle babam gibi... Annelik duygusu var kadında. Ama bazen kadınlar gerçekten çok konuşuyor. Konuşmadan, çocuğa davranır gibi; bıkmadan, boğmadan, çaktırmadan yapmak lazım bunu. Kadının da erkekten bazı beklentileri var. Mesela ayağı burkulduğunda, kendisine başka biri değil, sevgilisi hizmet etsin istiyor. Emre Karayel: Aşk, kendinden vazgeçmektir. Zeynep ve Ozan'ın, bunun dozunu ayarlayabilme gibi bir becerileri var. D.E.: En önemlisi; birlikte çok eğleniyorlar. Bir ilişkiyi ayakta tutan tek şey eğlence... Bir kadın, bir erkeği sadece eğlendirerek istediği kadar elinde tutabilir.



Kaçan hep kovalanır



* Ozan ve Zeynep'in ilişkisinde, cinsellik hep Zeynep'in aklına geliyor. Kadının cinselliği erkekten daha çok düşünmesine nasıl bakıyorsunuz?



E.K.: Türk erkekleri, cinselliği seven kadınları tercih ediyor. Performans, erkek için önemli. Kadının erkeği buna teşvik etmesi, bence kötü değil. D.E.: Kadının bu kadar çok istemesi, Türk erkeği üzerinde baskı yaratabilir. Kendine çok güvenli bir toplum değiliz.



* Ozan evlilik ve çocuk fikrine uzak... Neden erkekler böyle?



E.K.: Sorumluluktan kaçıyorlar. Bir erkek için bağlanmak, gençliğinde yaşadığı süratli hayattan vazgeçmek kolay değil. 'Ne kadar ertelersen kârdır' çabası var. 'Ya başaramazsam' durumu da var. Çocuğa hazır olmak lazım. Ben de kaçıyorum mesela... D.E.: Bu; hisle ve duygusal zekayla alakalı. Baba, baba olduktan sonra "Baba oldum" diyor ama anne daha anne olmadan, böyle bir şeye hazır olup olmadığını hissedebiliyor. Bir de kadının evlenmeyi çok istediğini erkeğe belli etmemesi lazım. E.K.: Kaçan kovalanır.

