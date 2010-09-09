Kadınlar düğünden önce neler yapmalı?

T24- Evlilik hazırlıkları sadece düğün mekanı seçmek, davetiye bastırmak, yeni ev ve eşya seçmekten ibaret değil. Müsatakbel eşinizle birlikte yeni bir hayata başlamadan önce gerek onunla gerekse de kendi başınıza halletmeniz gereken öyle çok iş var ki...



“İş” dediğimize bakmayın, bazı “iş”ler fazlasıyla eğlenceli ve çılgın! Pudra.com, evlilik öncesi, hazırlıklarına bakıyor. Şimdi hep birlikte listeden kontrol edelim, neler yapmalıyız evlenmeden önce?



Epilasyon

Bu iş biraz zaman alıcı. Dolayısıyla düğüne az zaman kala değil, aylar öncesinden başlamış olmanız gerekiyor epilasyon seanslarına. Düğününüz yazın olacaksa kışın epilasyona başlamak akıllıca. Zira epilasyon gören ten, güneşi pek sevmiyor.

Epilasyon için gideceğiniz mekanı iyi araştırın. Hemen her epilasyon merkezi farklı makine kullanıyor. Genelde ucuza epilasyon yapan yerler, kötü kalite ve eski teknoloji makine kullanıyor. Dolayısıyla epilasyon seanslarınızın uzaması ve verimsiz geçmesi söz konusu. Siz iyisi mi ucuz etin yahnisine pek pirim vermeyin!

Kilo verme

Off! Hiç kurtulamadığınız bir dert, değil mi? Ama düğün öncesi daha da büyük bir dert şu fazla kilolar. Gelinliğin içinde mükemmel görünmenin yolu, fazla kilolarkan kurtulmakta. O halde düğüne en az üç ay kala sıkı bir diyete başlamak en iyisi. Aynı zamanda egzersiz yapmak da gerekiyor tabii. Pilates gibi kasları geliştiren bir sporu tercih edin.

Dans kursu

Düğününüzde harika bir vals veya tango gözterisi yaptığınızı bir düşünün! Eğer bu fikir hoşunuza gittiyse, müstakbel eşinizi, birlikte bir dans kursuna gitmek için ikna etmenin zamanı! Erkekler genelde bu konuda mırın kırın ederler. Öyle ya, dans kurslarına da bakarsanız, kadın katılımcı sayısı her zaman erkeklerinkinden fazladır. İkna faaliyetlerinde başarılı olursanız zaman kaybetmeden bir kursa yazılın. Zira öğrenme sürecinin ne kadar zamanınızı alacağını kestirmek güç. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi!



Kız kıza çılgın bir tatil

Evlendikten sonraki hayatınızda eşinizle çıkacağınız tatillerden önce son kez kızlarla bir çılgınlık yapmalısınız. En yakın arkadaşlarınızı yanınıza alın ve Ege ya da güney şehirlerinde bir hafta doyasıya eğleneceğiniz bir tatil geçirin. Bu tatil boyunca çılgınlıkta sınır yok! Yiyin, için, dans edin, bir otobüse binip yolun sizi götürdüğü yere gidin…

Sağlık kontrolü ve testler

Bu, evlilik hazırlığının en ciddi meselelerinden. Türk Medeni Kanunu'nun 136. maddesine göre, çiftler evlenmeden önce "Evliliğe engel bir durum olmadığını gösteren belge” almak zorundalar. Bu testler arasında kan uyuşmazlığı için bilgi veren kan grupları testi, tam kan sayımı ve Hepatit B, Hepatit C, AIDS testi gibi enfeksiyon hastalıkları testleri bulunuyor.

Gardırop temizliği

Yeni hayatınızı ve tabii ki yeni evinizi kurarken annenizin evinde kalan eşyalarınızdan neleri alıp neleri almayacağınıza karar vermek için bir gününüzü gardırop temizliğine ayırın.

Giydiklerinizi ve giymediklerinizi tespit edip, giymediklerinizi ihtiyacı olanlara vermek üzere bir kenara koyun. Yanınızda götüreceklerinizi renklerine, türlerine ve mevsimlerine göre gruplandırıp valizlere yerleştirin. Sonra eğer mümkünse yeni evinize taşıyıp kendi zevkinize göre yeni gardırobunuzu yerleştirin.

Cilt bakımı

Düğünde harika görünmelisiniz! Cildiniz ışıl ışıl parlamalı! Bunun için düğün önce mutlaka bir cilt bakımından geçmelisiniz.

Hamam sefası

Hamam sefası yapmadan düğün olmaz! Hem artık çoğu gelin kına gecelerini ya da bekarlığa veda partilerini otellerin hamamlarında organize ediyor. Hamamda hem cildiniz temizlensin hem de vur patlasın çal oynasın, felekten bir gün geçirin.

Balayı rezervasyonu

Elbette balayına eşinizle birlikte gideceksiniz, ama unutmayın bu tarz işleri erkeklere bırakmak pek akıllıca değil. Erteleye erteleye çok istediğiniz yer için daha uygun fiyatlı rezervasyon seçeneklerini kaçırmanız olası.

İstediğiniz gibi bir balayı geçirmek için bu işe siz el atın. Tabii eşinize danışarak... Ona sunmak için balayı mekanı seçenekleri hazırlayın, ama en çok istediklerinizi de listede işaretleyin. Son kararı siz verin ve rezervasyonu gerçekleştirin.

Bekarlığa veda partisi

Artık kına gecesi geleneği bekarlığa veda partisine dönüştü gibi. Ya da ikisinin karışımı yapılır oldu. Bunun için kendinize bir parti konsepti seçmelisiniz önce. Konsepte göre de mekan... Evde pijama partisi, barda karaoke partisi, meyhane gecesi... Artık bekarlığa veda partileri için çalışan organizatörler geceye özel kostümler, duvaklar, tişörtler, şekerlemeler hazırlıyorlar.