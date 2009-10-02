'Kadınlar dile geldi'

"Kitabı Sevgi Soysal'a ithaf ettik"

Kadın kahramanlar

Editörlerden Aslı Güneş "Kitapla en azından edilgen edebiyat kitlesi olarak görülmemizin ötesine geçip pasif olmadığımızı kanıtladık" derken Ayşegül Sönmez "Haksız Tahrik"i bir eylem kitabı diye niteliyor.Amargi Feminist Kitabevi'nden çıkan Küçük Hanımefendi'nin Edebiyat Atölyesi: Kadınlar Dile Gelince ve Haksız Tahrik kitapları, Pera Müzesi'nde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen kokteylde tanıtıldı.Kadınlar Dile Gelince kitabının editörü Aslı Güneş, Bianet'e kitabın hazırlık sürecini anlattı:"Kitap, Amargi'nin çağrısı üzerine başvuran 18 kadının bir yıl boyunca 15 günde bir katıldıkları atölyenin sonunda kolektif olarak ortaya çıktı. Tartışmalar feminist teorinin kendisi üzerine değildi. Hep birlikte toplumsal edebiyatın tarihsel arka planını okuyarak tartıştık. Kadın odaklı bir bakışla karşılaştırmalı edebiyat üzerinden; Gustave Flaubert'ın Madam Bovary'sinden, Halit Refiğ'in Aşk'ı Memnu'suna, Fatma Aliye'ye pek çok metin okuduk."Güneş 'Kadınlar Dile Gelince'yi neden yazar Sevgi Soysal'a ithaf ettikleri sorusuna, "Kadınlar yazma konusunda çok cesaretsizlerdi. Fakat Soysal'ı okurken yazı yazma konusunda tedirginliklerini giderdiklerini fark ettik" diye cevap verdi. Aynı zamanda tanımın yapıldığı gün "Küçük Hanımefendiler"in ilham perisi olan, onlara cesaret veren Soysal'ın doğum günüydü.Güneş, kadınların yazma konusundaki tedirginlikleride şöyle değerlendirdi:"Kadınların bu atölyede yazmakta zorlanmalarının bir nedeni tüm edebiyat tarihi içinde nesne olarak kurgulanıp özne olarak görülmemeleriydi. Bence kitapla en azından edilgen edebiyat kitlesi olarak görülmemizin ötesine geçip pasif olmadığımızı kanıtladık."Güneş'in kendilerini neden "Küçük Hanımefendiler" dediklerini ve neden kitabın ismini "Kadınlar Dile Gelince" koydukları sorularına cevabı şöyle:"Jale Parla'nın bir kitabının ismi olan 'Kadınlar dile düşünce'den esinlendik. Evet, kadınlar sahiden de 'dile düşerler' ama bu kez dile geldiler. Yani dile düşmeye atıfta bulunduk. Küçük Hanımefendiler'se popüler edebiyatın kadınları, örneğin nasıl iyi zevce olunacağını gibi eğitme aracı olarak kullanılmasıyla dalga geçmek için bulduğumuz bir niteleme."Kadınlar Dile Gelince'nin Küçük Hanımefendileri: Ayda Baloğlu, Nurcan Bayraktar, Deniz Bekdemir, Gülhan Davarcı, Gülrü Dede, Zeynep Demirsü, Özlem Denli, Badısabah Derdiyok, H. Ezgi Doğru, Sanem Güner, Başak Güntekin, Suzan Karaibrahimgiloğlu, İlkem Ongün Kaya, Pınar Kurtoğlu, Çiğdem Mater, Figen Öcal, Güliz Özarslan, Nil Perçinler, Yurdagül Sayıbaş, Neşe Ceren Tosun, Berna Turhan.Akademi ve sanat çevresinden 13 kadınla röportajlardan oluşan Haksız Tahrik kitabının editörü Ayşegül Sönmez, kitaptaki kadınların hepsinin "birer kahraman" olduğunu söyledi.Kitapta söyleşilen kadınlar şöyle: Aksu Bora, Canan Beykal, Canan Şenol, Elif Ekin Akşit, Handan Çağlayan, İnci Eviner, Judith Butler, Neşe Erdok, Nil Yalter, Nur Koçak, Pınar Selek, Şükran Moral ve Tomur Atagök.