Alman gazeteci Barbara Hardinghaus 100 yıl yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu “Asırlık İnsanlar” adlı kitabında anlattı.



100 yaşından fazla yaşamış, iki dünya savaşına, Almanya’nın bölünmesine ve tekrar birleşmesine tanıklık etmiş Almanlar’la röportaj yapıldı. Röportajda nasıl bu kadar yaşayabildiklerinin yanı sıra, bu kadar yaşlı olmanın da nasıl bir şey olduğunu anlattı.



Onlara göre 100 yaşında olmak demek hayatın yarısını dul, çeyreği de çocuk gibi geçirmek demek.



Kadınlar daha uzun yaşıyor



Araştırmalar, 100 yılın üzerinde yaşayanların yüzde 85'inin kadın olduğunu ortaya koyuyor. Bunun temel yapısal nedeni erkeklerin kadınlara oranla kalp ve damar hastalıklarına daha erken yakalanmaları olarak gösteriliyor.



Time dergisinin, kadınların erkeklerden daha çok yaşamasının nedenlerini ele alan haberinde, sanayileşmiş ülkelerdeki istatistiklere bakıldığında kadınların erkeklerden 5 ile 10 yıl daha fazla yaşadıkları belirtiliyor.



Boston Üniversitesi’nin New England 100 yıl Yaşam Çalışmaları bölümünün kurucusu Tom Perls, bunun temel nedeninin kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının daha çok 70 ile 80 yaş arasında, yani erkeklerden 10 yıl sonra görülmesi olduğunu vurguluyor.



Kadınların vücudunda demir oranının erkeklere göre daha az olduğunu vurgulayan Perls, demirin dolaylı olarak hücrelerin yaşlanmasına sebep olduğunu belirtiyor. Perls bu savını, demir deposu olan kırmızı etin kalp damar hastalıkları üzerindeki etkisini ortaya koyan bir araştırmayla destekliyor.



Kırmızı et riski artırıyor



Kalp ve damar hastalıklarının, kırmızı etin tüketilmediği bölgelerde, kırmızı etin tüketildiği bölgelere oranla yüzde 50 daha az görüldüğünü ortaya koyuyor.



Yaşam süresini belirleyen unsurlar arasında genetik yüzde 30, çevre koşulları, davranışlar ve yaşam boyu maruz kalınan faktörlerin ise yüzde 70 oranında etkili olduğu öne sürülüyor.



Perls'e göre, bu çerçevede de kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması şu üç temel faktörle doğrudan ilişkili:



"Erkekler kadınlara oranla daha çok sigara içiyor, yüksek kolesterole neden olan yemekleri daha çok tüketiyor ve stresle kadınlar kadar iyi başa çıkamıyorlar."



Dünya çapında 60 yaşındaki 100 kadına 81 erkek, 60 yaşın üzerindeki 100 kadına 53 erkek düştüğü yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

