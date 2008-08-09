Kadınlar, daha uzun yaşıyor

Son yapılan araştırmalar, 100 yılın üzerinde yaşayanların yüzde 85'inin kadın olduğunu ortaya çıkardı.



Araştırmalar, 100 yılın üzerinde yaşayanların yüzde 85'inin kadın olduğunu ortaya koyarken, bunun temel yapısal nedeni erkeklerin kadınlara oranla kalp ve damar hastalıklarına

daha erken yakalanmaları olarak gösteriliyor.



Time dergisinin, kadınların erkeklerden daha çok yaşamasının nedenlerini ele alan haberinde, sanayileşmiş ülkelerdeki istatistiklere bakıldığında kadınların erkeklerden 5 ile 10 yıl daha fazla yaşadıkları belirtiliyor.



Boston Üniversitesinin New England 100 yıl Yaşam Çalışmaları bölümünün kurucusu Tom Perls, bunun temel nedeninin kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının daha çok 70 ile 80 yaş arasında, yani erkeklerden 10 yıl sonra görülmesi olduğunu vurguluyor.



Kadınların vücudunda demir oranının erkeklere göre daha az olduğunu vurgulayan Perls, demirin dolaylı olarak hücrelerin yaşlanmasına sebep olduğunu belirtiyor. Perls bu savını, demir deposu olan kırmızı etin kalp damar hastalıkları üzerindeki etkisini ortaya koyan bir

araştırmayla destekliyor. Hollanda'da yapılan bu araştırma kalp ve damar hastalıklarının, kırmızı etin tüketilmediği bölgelerde, kırmızı etin tüketildiği bölgelere oranla yüzde 50 daha az görüldüğünü ortaya koyuyor.



Öte yandan haberde, yaşam süresini belirleyen unsurlar arasında genetiğin yüzde 30, çevre koşulları, davranışlar ve yaşam boyu maruz kalınan faktörlerin ise yüzde 70 oranında etkili olduğu kaydediliyor.



Perls'e göre, bu çerçevede de kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması şu üç temel faktörle doğrudan ilişkili: Erkekler kadınlara oranla daha çok sigara içiyor, yüksek kolesterole neden olan yemekleri daha çok tüketiyor ve stresle kadınlar kadar iyi başa çıkamıyorlar.

