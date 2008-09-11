Kadınlar daha çok kâbus görüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadınların erkeklerden daha çok kâbus ve duygusal rüyalar gördüğünü ortaya koydu. 170 gönüllü üzerinde yapılan araştırmada, yakın zamanda gördükleri rüyaları anlatmaları istenen deneklerden erkeklerin yüzde 19'u, kadınların ise yüzde 30'u kâbus gördüğünü söyledi. Başka bir araştırma da, erkeklerin kadınlara nazaran daha rahat bir uyku çektiklerini gösterdi.

Kadınlardaki bu uyku olumsuzluklarına tek neden olarak, adet dönemlerinde vücut ısısında ortaya çıkan değişiklik gösterildi. Edinburgh Uyku Merkezi Müdürü Doktor Chris İdzikowski ise araştırmanın sonuçlarına şaşırmadığını belirterek, bu araştırmadan kadınların daha fazla kâbus gördükleri mi yoksa bu kâbusları daha iyi hatırladıkları mı anlaşılmalı diye açıklama yaparken; sonucun iyi tahlil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.